Туман, снег и гололед: о непогоде предупредили казахстанцев

20 ноября в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В большинстве регионов ожидается туман, сильный ветер и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере области 15-20 м/с. Туман ожидается и в Шымкенте.

Туман также ожидается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и в области Ұлытау, в том числе и в областных центрах - Караганде и Жезказгане.

Сильные ветра прогнозируют синоптики в двух регионах - в Кызылординской и Атырауской, до 15-20 метров в секунду.

20 ноября днем на западе, севере Актюбинской области, а также на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

Завтра в центре Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20, на западе, северо-востоке, в центре области порывы 23-28 м/с, в Актау сильный ветер ночью с порывами до 23 м/с.

Сегодня ночью в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области временами туман. В южной столице Алматы ночью и утром также ожидается туман.

Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.