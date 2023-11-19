Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Туман, снег и гололед: о непогоде предупредили казахстанцев

Опубликовано:

Автомобиль едет в тумане
Автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

20 ноября в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В большинстве регионов ожидается туман, сильный ветер и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере области 15-20 м/с. Туман ожидается и в Шымкенте.

Туман также ожидается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и в области Ұлытау, в том числе и в областных центрах - Караганде и Жезказгане.

Сильные ветра прогнозируют синоптики в двух регионах - в Кызылординской и Атырауской, до 15-20 метров в секунду.

20 ноября днем на западе, севере Актюбинской области, а также на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

Завтра в центре Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20, на западе, северо-востоке, в центре области порывы 23-28 м/с, в Актау сильный ветер ночью с порывами до 23 м/с.

Сегодня ночью в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области временами туман. В южной столице Алматы ночью и утром также ожидается туман.

Во всех этих регионах синоптики объявили штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046544-tuman-sneg-i-gololed-o-nepogode-predupredili-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.