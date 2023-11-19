Сорвало крыши, остались без света: последствия урагана в Павлодарской области сняли на видео

42 факта срыва крыш с зданий, отключение света в 100 населенных пунктах произошло за ночь в Павлодарской области из-за урагана. В соцсетях люди делятся последствиями порывистого ветра, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДЧС Павлодарской области штормовое предупреждение объявили накануне, 18 ноября. Ветер в Павлодаре усилился ближе к вечеру, а ночью его порывы достигали уже 30 метров в секунду.

Официально сообщается, что зарегистрировано 42 факта срыва кровли в регионе. При этом, есть случаи, которые не попали в общую статистику. Люди делятся кадрами случившегося в соцсетях. Немало случаев и в самом Павлодаре.

В области жители 100 населенных пунктов остались без света. Сейчас в 60 из них подача света уже восстановлена, по 40 - работы продолжаются.

Между тем, в акимате Павлодара сообщили, что из-за ветра произошло отключении насосов на ЦТП. Это привело к отключению отопления в многоэтажках. Восстановлением сейчас также занимаются.

Коммунальные службы, в свою очередь, занимаются устранением последствий по городу.

Есть факты сноса ветром автобусных остановок, немало в городе повалило деревьев.

На набережной разрушенной оказалась декоративная арка, сделанная из дерева. Порывами ветра снесло два пролета. О жертвах и пострадавших в ДЧС региона не сообщают. А в Баянауле, к слову, ураганом завалило стелу.

Павлодарцы сняли и необычные случаи последствий порывистого ветра. Во дворе дома по Ткачева, 10 автомобиль с открытым багажником стал сам двигаться, и в итоге врезался в рядом стоящую машину.

Напомним, ранее аким Павлодарской области призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома. Сегодня же по прогнозам синоптиков в регионе сохраняется штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.

Что делать при сильном ветре?

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.