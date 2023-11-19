Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сорвало крыши, остались без света: последствия урагана в Павлодарской области сняли на видео

Опубликовано:

Ветром снесло крышу на машину
Последствия ветра. Фото: паблик ti.pavlo

42 факта срыва крыш с зданий, отключение света в 100 населенных пунктах произошло за ночь в Павлодарской области из-за урагана. В соцсетях люди делятся последствиями порывистого ветра, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДЧС Павлодарской области штормовое предупреждение объявили накануне, 18 ноября. Ветер в Павлодаре усилился ближе к вечеру, а ночью его порывы достигали уже 30 метров в секунду.

Официально сообщается, что зарегистрировано 42 факта срыва кровли в регионе. При этом, есть случаи, которые не попали в общую статистику. Люди делятся кадрами случившегося в соцсетях. Немало случаев и в самом Павлодаре.

В области жители 100 населенных пунктов остались без света. Сейчас в 60 из них подача света уже восстановлена, по 40 - работы продолжаются.

Между тем, в акимате Павлодара сообщили, что из-за ветра произошло отключении насосов на ЦТП. Это привело к отключению отопления в многоэтажках. Восстановлением сейчас также занимаются.

Коммунальные службы, в свою очередь, занимаются устранением последствий по городу.

Есть факты сноса ветром автобусных остановок, немало в городе повалило деревьев.

На набережной разрушенной оказалась декоративная арка, сделанная из дерева. Порывами ветра снесло два пролета. О жертвах и пострадавших в ДЧС региона не сообщают. А в Баянауле, к слову, ураганом завалило стелу.

Павлодарцы сняли и необычные случаи последствий порывистого ветра. Во дворе дома по Ткачева, 10 автомобиль с открытым багажником стал сам двигаться, и в итоге врезался в рядом стоящую машину.

Напомним, ранее аким Павлодарской области призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома. Сегодня же по прогнозам синоптиков в регионе сохраняется штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.

Что делать при сильном ветре?

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046527-sorvalo-kryshi-ostalis-bez-sveta-posledstviya-uragana-v-pavlodarskoy-oblasti-snyali-na-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.