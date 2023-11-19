Сорвало крыши, остались без света: последствия урагана в Павлодарской области сняли на видео
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42 факта срыва крыш с зданий, отключение света в 100 населенных пунктах произошло за ночь в Павлодарской области из-за урагана. В соцсетях люди делятся последствиями порывистого ветра, передает корреспондент NUR.KZ.
В ДЧС Павлодарской области штормовое предупреждение объявили накануне, 18 ноября. Ветер в Павлодаре усилился ближе к вечеру, а ночью его порывы достигали уже 30 метров в секунду.
Официально сообщается, что зарегистрировано 42 факта срыва кровли в регионе. При этом, есть случаи, которые не попали в общую статистику. Люди делятся кадрами случившегося в соцсетях. Немало случаев и в самом Павлодаре.
В области жители 100 населенных пунктов остались без света. Сейчас в 60 из них подача света уже восстановлена, по 40 - работы продолжаются.
Между тем, в акимате Павлодара сообщили, что из-за ветра произошло отключении насосов на ЦТП. Это привело к отключению отопления в многоэтажках. Восстановлением сейчас также занимаются.
Коммунальные службы, в свою очередь, занимаются устранением последствий по городу.
Есть факты сноса ветром автобусных остановок, немало в городе повалило деревьев.
На набережной разрушенной оказалась декоративная арка, сделанная из дерева. Порывами ветра снесло два пролета. О жертвах и пострадавших в ДЧС региона не сообщают. А в Баянауле, к слову, ураганом завалило стелу.
Павлодарцы сняли и необычные случаи последствий порывистого ветра. Во дворе дома по Ткачева, 10 автомобиль с открытым багажником стал сам двигаться, и в итоге врезался в рядом стоящую машину.
Напомним, ранее аким Павлодарской области призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома. Сегодня же по прогнозам синоптиков в регионе сохраняется штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.
Что делать при сильном ветре?
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046527-sorvalo-kryshi-ostalis-bez-sveta-posledstviya-uragana-v-pavlodarskoy-oblasti-snyali-na-video/