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Эзотерика
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Актюбинец с инвалидностью хотел продать унаследованные рога сайги, но оказался на скамье подсудимых

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Молоток лежит на столе
Молоток судьи. Иллюстративное фото: Joe Raedle / Staff / Getty Images

Жителю Актобе вынесли приговор по делу о продаже рогов сайгака - мужчина с инвалидностью получил 3,5 года ограничения свободы, передает издание "Диапазон".

Сообщается, что он убирал в доме умершей тещи и нашел там рога сайги, которые привез домой и положил в шкаф. Через три года он решил продать их и опубликовал соответсвующее объявление на сайте OLX.

По информации издания, за рога мужчина попросил 35 тыс. тенге.

Однако вместо покупателей на него вышли полицейские и завели уголовное дело за незаконное обращение с дериватами животного находящегося под угрозой исчезновения.

Как отмечает издание, к ответственности мужчину привлекли не за убийство сайгака, но за ущерб, который был причинен природным богатствам.

Экспертиза оценила ущерб в сумму свыше 5 млн тенге.

Подсудимый в суде признался в том, что решил продать рога, ссылаясь на финансовые трудности. По информации издания мужчина является инвалидом II группы и воспитывает двоих детей.

Исковые требования он не признал, так как у него нет возможности выплатить сумму свыше 5 млн тенге.

Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к 3 годам и 6 месяцев ограничения свободы. Также мужчину обязали выплатить 5 млн 175 тыс. тенге.

Стоит отметить, что в Казахстане ранее началась кампания по регулированию численности сайгаков.

В июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.

Несколько дней назад стало известно, что в ЗКО 17 бригад охотников уже истребили 8 тыс. сайгаков из запланированных властями 226 тыс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045571-aktyubinets-s-invalidnostyu-hotel-prodat-unasledovannye-roga-saygi-no-okazalsya-na-skame-podsudimyh/

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