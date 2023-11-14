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Семья пеликанов пришла за помощью к рабочим в Экибастузе (видео)

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Пеликаны
Пеликаны. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Экибастузе рабочие-горняки спасли семью пеликанов, которая не улетела на юг, а осталась бродить по карьеру. Пернатых пока разместили в зоопарке, сообщает телеканал "Астана".

Как передает телеканал, четыре птицы появились в разрезе "Восточный". Оказалось, что самый молодой птенец слаб и не может летать.

Зоозащитники говорят, что именно поэтому стая не улетела на юг - чтобы не бросать малыша на верную гибель. Его и маму доставили в зоопарк в селе Павлодарское.

Папу-пеликана пока не поймали, но уже пытаются.

"Он до сих пор там, где-то по карьеру у них ходит еще один пеликан. И когда, как они рассказывали, они взяли этого маленького пеликана на руки, самка сама за ним пошла.

Чувствуют себя они уже хорошо, кушают, самое главное. Если кушать будут – значит, выживут.

Зимой передержим мы их, конечно, а потом уже весной будем пытаться их выпускать на волю", - рассказал директор центра активного отдыха села Павлодарское Игорь Байрамов.

Телеканал отмечает, что профсоюз разреза "Восточный" выделил на питание пеликанов 50 тысяч тенге. Правда, на одну птицу в день нужно 1,5 килограмма рыбы, поэтому отозвались еще и местные рыбаки. Обещали приносить пеликанам мелкую рыбу из уловов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045560-semya-pelikanov-prishla-za-pomoschyu-k-rabochim-v-ekibastuze-video/

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