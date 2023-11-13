Жители одного из районов Алматы остались без света

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Медеуском районе Алматы сегодня, 13 ноября, вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Алатау Жарык Компаниясы".

Судя по интерактивной карте на официальном сайте АЖК, отключения произошли в микрорайоне Горный гигант в 17:45.

Сообщается, что ожидаемое время подключения составляет 2 часа.

Район отключения света. Скриншот: azhk.kz

В пресс-службе компании корреспонденту NUR.KZ подтвердили факт отключения электричества в микрорайоне Горный гигант. Также добавили, что на место выехала аварийная бригада.

Причина произошедшего выясняется, уточнили в АЖК.

Отметим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области. На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона. Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".