Жители одного из районов Алматы остались без света
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Аварийное отключение электроэнергии произошло в Медеуском районе Алматы сегодня, 13 ноября, вечером, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Алатау Жарык Компаниясы".
Судя по интерактивной карте на официальном сайте АЖК, отключения произошли в микрорайоне Горный гигант в 17:45.
Сообщается, что ожидаемое время подключения составляет 2 часа.
В пресс-службе компании корреспонденту NUR.KZ подтвердили факт отключения электричества в микрорайоне Горный гигант. Также добавили, что на место выехала аварийная бригада.
Причина произошедшего выясняется, уточнили в АЖК.
Отметим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области. На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона. Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045525-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-almaty-ostalis-bez-sveta/