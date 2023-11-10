"Вот так с ума сходят": едущих "змейкой" по БАКАД водителей сняли на видео

В соцсетях появилось видео, снятое на БАКАД. На нем водители нескольких машин ездят "змейкой", создавая аварийную ситуацию. Ролик корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в областном ДП.

Видеоролик опубликовали в Instagram-профиле krispi_kaz. На кадрах – четыре автомобиля, едущих "змейкой" друг за другом по дороге, тем самым создавая аварийную ситуацию и не давая возможности безопасно проехать другим машинам.

Вдобавок из окна одного из авто при хаотичном их движении выглядывает парень.

"Люди вот так вот с ума сходят", – говорит возмущенная женщина за кадром.

Автор поста утверждает, что видео было снято на БАКАД.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в отношении всех нарушителей было в общей сложности наложено 48 штрафов – на каждое авто по 12 протоколов.

"9 ноября во время мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, где несколько машин грубо нарушают правила дорожного движения, тем самым подвергая опасности жизни пассажиров и других участников движения", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ходе розыскных мероприятий в этот же день были установлены нарушители с видео – жители Алматы и Алматинской области 1997, 2003 и двое 2004 годов рождения.

"В отношении нарушителей были составлены 48 административных протоколов по части 1 статьи 593, части 1 статьи 595, части 1 статьи 601 КоАП РК. С водителями также была проведена беседа профилактического характера по недопущению подобных инцидентов", – подытожили в областном ДП.

Согласно части 1 статьи 593 КоАП, несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 595 КоАП, невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

Согласно части 1 статьи 601 КоАП, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (свыше 10 тыс. тенге).