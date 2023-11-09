Раздуты животы, шаткая походка: больше полусотни лошадей погибло в Павлодарской области

В Павлодарской области погибло больше 50 лошадей. Причина смерти животных не установлена, ветеринары считают, что они могли объесться или отравиться, передает телеканал "Хабар 24".

Туши нескольких десятков лошадей обнаружили три дня назад между селами Максимовка и Розовка. Ветеринары сразу исключили опасные инфекционные заболевания, но для установления причины гибели скота взяли пробы на экспертизу. Ее результаты будут известны через несколько дней.

Как сообщает телеканал, признаков сибирской язвы у павших животных нет. По словам ветврачей, у всех туш были раздуты животы и наблюдались явные последствия диареи. Специалисты предполагают, что скот мог пасть от пищевого отравления.

"Было видно, что у животных переполнен желудочно-кишечный тракт. Первое подозрение у нас было или отравление, или интоксикация организма чем-то. У животных была шаткая походка", - сообщил главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Павлодарской области Рашид Нурбеков.

Весь табун лошадей изолировали на животноводческой базе, за их состоянием наблюдали ветеринары.

Сами фермеры не исключают, что лошади могли отравиться или наесться подмерзших и забродивших колосков - недавно табун перегнали на списанные поля.

"Это в первый раз они попали на рожь и покушали. Будем ждать лабораторные исследования, а там уже будем знать, то есть скажут, отравились эти лошади или объелись", - рассказал работник животноводческой фермы Андрей Божок.

Большую часть павших животных уже утилизировали и захоронили в степи. Как оказалось, специального скотомогильника в селе нет.

"Мы точно не знаем, от чего умерли животные. Поэтому, чтобы обезопаситься, сразу же вырыли траншею и сожгли все трупы. Яму засыпали землей и вот теперь охраняем", - сообщил ветеринарный фельдшер Амир Абылгазинов.

По данным ветслужбы, все поголовье скота, в том числе и лошади, прошли все виды вакцинации от опасных инфекций. Ветеринары уверены, что какого-либо очага заражения здесь нет, но на всякий случай в Максимовку приехала трупосжигательная машина. Эпидемиологическая ситуация в населенном пункте взята на контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области случился массовый падеж скота - по неизвестным причинам здесь погибли десятки коров. Фермеры винят вакцинацию, а ветеринары пока не могут установить причину гибели животных.

В конце сентября сообщалось, что в Жамбылской области коровы и бараны начали массово гибнуть от неизвестной болезни. У всех животных перед смертью были одни и те же симптомы: высокая температура, отказ от еды и моча с кровью.