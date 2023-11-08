Землетрясение почувствовали в Алматы и ряде поселков Казахстана
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Землетрясение почувствовали в Алматы и ряде поселков Казахстана. Эпицентр был расположен в 323 км на юг от Алматы, на территории Китая, передает NUR.KZсо ссылкой на ДЧС города.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 08 ноября 2023 года в 00 часов 9 минут 48 секунд по алматинскому времени (07 ноября 2023 года в 18 часов 9 минут 48 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 323 км на юг от Алматы, на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 13.3.
Магнитуда MPV 6.1.
Координаты эпицентра 40.39° с.ш. 77.89° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Алматы, поселках Шалкоде, Узун-булак, Кокпек - 2 балла", - сообщили в ДЧС Алматы.
В ДЧС города напомнили о правилах поведения при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли). При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044609-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty-i-ryade-poselkov-kazahstana/