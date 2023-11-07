Новый способ обмана придумали мошенники: казахстанцы получают фейковые счета на оплату

Мошенники придумали еще один способ обмана казахстанцев - они выставляют фейковые счета на уплату налогов и списывают средства с банковских счетов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДГД.

Как сообщается на официальном сайте Департамента госдоходов по Мангистауской области, казахстанцам приходят фейковые счета на оплату налоговых задолженностей.

"Они через "мобильное приложение банка" направляют фейковые сообщения (ложные уведомления) об исполнении налогового обязательства следующего содержания: "Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности" с вкладкой "оплатить".

При нажатии вкладки списываются денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты", - пояснили в ведомстве.

В связи с этим в ДГД посоветовали казахстанцам проверять свои налоговые задолженности в следующих мобильных приложениях:

АО "Каспи банк" (в сервисе «Все платежи» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам» → «Проверить»);

"Халык банк" (в сервисе «Все платежи» → «Налоги, штрафы, услуги ЦОН» → «Налоги» → «Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)» → «Проверить»);

"e-Salyq Azamat" (во вкладке «Электронные сервисы» → «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам» → «Ввести ИИН» → «Найти»).

"Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. Но при этом будьте бдительны, не дайте себя обмануть", - говорится в сообщении ДГД.