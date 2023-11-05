Субсидии на лечение зрения: о новом фейке предупредили казахстанцев

В Сети появились сообщения о "программе реабилитации", в рамках которой казахстанцы якобы могут получить 100-процентные субсидии на лечение зрения. Однако это неправда, предупреждает StopFake.kz.

По данным фактчекеров, сейчас в Казнете распространяется сообщения якобы от лица Минздрава РК о том, что "в рамках программы реабилитации" казахстанцы могут получить субсидию из бюджета "со скидкой до 100%".

"Из объявления следует, что для получения субсидии нужно ответить на три вопроса. Далее ссылка ведет на страницу "онлайн-обследования глаз". Там пользователи должны указать свой возраст, выбрать пункты из списка возможных проблем со зрением и пройти "проверку", посмотрев на движущееся по экрану изображение. После чего появляется рекламный текст, в котором предлагают купить капли для глаз", – отметили специалисты.

При этом в рекламе также утверждается, что это "разработка казахстанских ученых", а скидка при покупке стала возможной якобы "при поддержке Минздрава".

Однако в Министерстве здравоохранения РК это опровергли.

"Указанная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как отмечают фактчекеры, в объявлении о "выплате субсидий" есть признаки, которые указывают на то, что оно фейковое.

Так, само название министерства написано неправильно: "Қазақстан республикасының денсаулық бөлімі" вместо "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі".

При этом в рекламном тексте сказано, что капли были созданы якобы при участии Алмазбека Исманкулова, который назван "внештатным главным офтальмологом Минздрава". Однако сообщается, что офтальмолог-хирург, профессор Алмазбек Исманкулов живет и работает в Кыргызстане, в Бишкеке. К Минздраву РК он отношения не имеет.

"Таким образом, распространяемое сообщение о выплате субсидий на лечение зрения казахстанцам является фейковым. За сомнительными объявлениями о продаже капель для глаз могут скрываться мошенники или недобросовестные продавцы", – предупредили казахстанцев фактчекеры.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.