Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Субсидии на лечение зрения: о новом фейке предупредили казахстанцев

Опубликовано:

Очки для зрения
Очки. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появились сообщения о "программе реабилитации", в рамках которой казахстанцы якобы могут получить 100-процентные субсидии на лечение зрения. Однако это неправда, предупреждает StopFake.kz.

По данным фактчекеров, сейчас в Казнете распространяется сообщения якобы от лица Минздрава РК о том, что "в рамках программы реабилитации" казахстанцы могут получить субсидию из бюджета "со скидкой до 100%".

"Из объявления следует, что для получения субсидии нужно ответить на три вопроса. Далее ссылка ведет на страницу "онлайн-обследования глаз". Там пользователи должны указать свой возраст, выбрать пункты из списка возможных проблем со зрением и пройти "проверку", посмотрев на движущееся по экрану изображение. После чего появляется рекламный текст, в котором предлагают купить капли для глаз", – отметили специалисты.

При этом в рекламе также утверждается, что это "разработка казахстанских ученых", а скидка при покупке стала возможной якобы "при поддержке Минздрава".

Однако в Министерстве здравоохранения РК это опровергли.

"Указанная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как отмечают фактчекеры, в объявлении о "выплате субсидий" есть признаки, которые указывают на то, что оно фейковое.

Так, само название министерства написано неправильно: "Қазақстан республикасының денсаулық бөлімі" вместо "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі".

При этом в рекламном тексте сказано, что капли были созданы якобы при участии Алмазбека Исманкулова, который назван "внештатным главным офтальмологом Минздрава". Однако сообщается, что офтальмолог-хирург, профессор Алмазбек Исманкулов живет и работает в Кыргызстане, в Бишкеке. К Минздраву РК он отношения не имеет.

"Таким образом, распространяемое сообщение о выплате субсидий на лечение зрения казахстанцам является фейковым. За сомнительными объявлениями о продаже капель для глаз могут скрываться мошенники или недобросовестные продавцы", – предупредили казахстанцев фактчекеры.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044187-subsidii-na-lechenie-zreniya-o-novom-feyke-predupredili-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.