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На ухудшенный режим теплоснабжения переведут десятки домов в Караганде

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Девушка греет руки
Батарея. Иллюстративное фото: Evgen_Prozhyrko / Getty Images

Десятки домов, а также объектов, расположенных в Караганде, переведут на ухудшенный режим теплоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Теплотранзит Караганда".

"Для ликвидации дефекта на подающем трубопроводе диаметром 500 мм потребители 80 домов и 53 объектов по улицам Воинов-Интернационалистов, Ержанова, Ботанической, Бухар-Жырау, Ермекова будут переведены на ухудшенный режим теплоснабжения", – говорится в сообщении "Теплотранзит Караганда" в Instagram.

Там добавили, что работы по восстановлению дефекта завершат до сегодняшнего вечера, после чего, по их словам, температурный и гидравлический режим нормализуются.

По информации на официальном сайте предприятия, "Теплотранзит Караганда" образовали 16 июня 2006 года. Основной вид деятельности – передача и распределение тепловой энергии, источниками теплоснабжения являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.

Напомним, 28 сентября в Караганде на ТЭЦ-3 произошла крупная авария, в результате чего город остался без электричества. Более чем через час в городе и области электроснабжение было восстановлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043836-na-uhudshennyy-rezhim-teplosnabzheniya-perevedut-desyatki-domov-v-karagande/

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