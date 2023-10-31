Трудовые договоры в Казахстане теперь можно оформлять онлайн

Трудовой договор в Казахстане стал электронным - на портале трудовых ресурсов был запущен функционал по заключению электронных трудовых договоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

В ведомстве отметили, что ранее трудовые договоры заключались на бумажном носителе, а информацию о них в Единую систему учета трудовых договоров вносили кадровые службы.

Теперь подписать документ работники могут как через портал, так и в мобильном приложении Enbek HR.

"В случае согласия сторон с условиями договора, его можно подписать при помощи ЭЦП или QR-подписи через мобильное приложение eGov. После этого электронный трудовой договор автоматически регистрируется в ЕСУТД и становится доступен для просмотра и скачивания как работодателю, так и работнику. В случае необходимости его подлинность подтверждается QR-кодом, который добавлен на документ", – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Ранее на официальном сайте управления госинспекции труда ВКО описывали механизм регистрации трудового договора:

Кандидат приходит устраиваться на работу, предоставляет удостоверение личности;

Работодатель по ИИН кандидата отправляет запрос в Автоматизированную информационную система "Единая система учета трудовых договоров" на формирование личного дела работника. Путем интеграции с информационными системами государственных органов формируется пакет данных о работнике и отправляется работодателю;

На основании полученного личного дела работника, работодатель принимает решение принимать нового сотрудника или нет. Затем подписывает с работником электронный трудовой договор с помощью ЭЦП либо на бумажном носителе;

Работодатель производит регистрацию трудового договора в Автоматизированной информационной системе "Единая система учета трудовых договоров".

В электронном договоре указаны все данные бумажного носителя.