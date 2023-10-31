Трудовые договоры в Казахстане теперь можно оформлять онлайн
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Трудовой договор в Казахстане стал электронным - на портале трудовых ресурсов был запущен функционал по заключению электронных трудовых договоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.
В ведомстве отметили, что ранее трудовые договоры заключались на бумажном носителе, а информацию о них в Единую систему учета трудовых договоров вносили кадровые службы.
Теперь подписать документ работники могут как через портал, так и в мобильном приложении Enbek HR.
"В случае согласия сторон с условиями договора, его можно подписать при помощи ЭЦП или QR-подписи через мобильное приложение eGov. После этого электронный трудовой договор автоматически регистрируется в ЕСУТД и становится доступен для просмотра и скачивания как работодателю, так и работнику. В случае необходимости его подлинность подтверждается QR-кодом, который добавлен на документ", – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.
Ранее на официальном сайте управления госинспекции труда ВКО описывали механизм регистрации трудового договора:
- Кандидат приходит устраиваться на работу, предоставляет удостоверение личности;
- Работодатель по ИИН кандидата отправляет запрос в Автоматизированную информационную система "Единая система учета трудовых договоров" на формирование личного дела работника. Путем интеграции с информационными системами государственных органов формируется пакет данных о работнике и отправляется работодателю;
- На основании полученного личного дела работника, работодатель принимает решение принимать нового сотрудника или нет. Затем подписывает с работником электронный трудовой договор с помощью ЭЦП либо на бумажном носителе;
- Работодатель производит регистрацию трудового договора в Автоматизированной информационной системе "Единая система учета трудовых договоров".
В электронном договоре указаны все данные бумажного носителя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043303-kazahstantsy-smogut-zaklyuchat-trudovye-dogovory-onlayn/