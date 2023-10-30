Полицейские прервали сходку водителей BMW и Mercedes в Алматы (видео)

в Алматы 28 октября на стоянке перед торговым домом ADEM сотни владельцев немецких машин устроили крупную сходку - прибывшие полицейские прервали встречу любителей BMW и Mercedes, передает NUR.KZ.

Кадры с места событий опубликовали популярные алматинские Instagram-паблики.

На опубликованных видео можно увидеть большое скопление машин на парковке рядом с ТД, а также услышать рев моторов.

Также на кадрах видно, как сотрудники полиции прибыли на место проведения сходки. На одном из коротких роликов можно увидеть, как несколько автомобилей марки BMW покидают территорию паркинга.

Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"На указанный сигнал первыми отреагировали полицейские Жетысуского района и полка патрульной службы. Ими были пресечены возможные противоправные действия со стороны участников сбора. После проведения разъяснительной беседы автомобилисты разъехались по домам", - сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее в Алматы полицейские несколько раз прерывали сходки мопедистов.

В апреле 2023 года толпа людей не дала оформить полицейскому доставщика еды на мопеде во время такой сходки. Однако, как позже уточнили в ДП Алматы, 15 водителей мопедов за ряд грубых нарушений ПДД привлечены к административной ответственности.

А в августе свыше 70 мопедистов наказали в Алматы - сотрудники МПС привлекли к ответственности нарушителей, противоправные действия были пресечены. Стражи порядка вновь прервали сходку любителей мототранспорта.