Часть Астаны осталась без электричества и воды (фото, видео)

В Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении, передает корреспондент NUR.KZ.

С отключением света столкнулась редакция NUR.KZ. Также об отключениях сообщили несколько Telegram-каналов и интернет-СМИ.

В частности, астанчане жаловались на перебои со светом – либо "моргание", либо полное его отключение. Также жалобы поступали на проблемы с водоснабжением.

Ситуацию со светом прокомментировали в пресс-службе Министерства энергетики.

"В 21:58 29.10.2023 аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ, причину выясняем. Под ограничением подстанции Астана-РЭК: ПС Астана, ПС Городская, Центральная ПС Промзона, ВПР, Степная, ЧЛЗ, ПНФ. На ТЭЦ-2 Астана Энергия вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации.

(…) По уточненным данным, по факту отключения линии электропередачи 110кВ Астана ТЭЦ-2 – ЦГПП цепь левая, правая (ВЛ на балансе АО "Астана РЭК"): на ТЭЦ-2 Астаны отключились 1 и 2 системы шин 110 кВ. ТЭЦ-2 снизила генерацию с 530 МВт до 120 МВт. Предварительный объем ограничений – 200 МВт ТОО "Астанаэнергосбыт" (Алматинский, Есильский, Байконырский районы г. Астана)", – сообщили в Минэнерго.

В пресс-службе АО "Астана-РЭК" сообщили, что на месте уже работают аварийные службы, проводятся работы по устранению причины аварии.

"Электроэнергию восстановят предположительно в течение 30 минут. Просим отнестись с пониманием к проводимым работам", – сообщил представитель предприятия.

Ситуацию с водой прокомментировали в "Су арнасы".

"29 октября 2023 года в 21:58 произошло аварийное отключение на городском кольце высоковольтных линий 110 кВ. Причины инцидента находятся в стадии выяснения.

Это отключение также повлияло на подачу водоснабжения и водоотведения. Мы просим всех граждан запастись водой на время, пока насосы продолжают работать", – сообщили представители предприятия.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане.

В Минэнерго призывают не верить слухам: произошедшее на фото никак не связано с ситуацией в столице.