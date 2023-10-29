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Мост по проспекту Тауелсиздик открыли в Астане

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Мост Тауелсиздик
Мост Тауелсиздик. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане сегодня открыли движение для автомобилистов по новому восьмиполосному мосту по проспекту Тауелсиздик в Астане. Его благоустройство пообещали завершить весной, передает NUR.KZ.

Сегодня, 29 октября, открылось движение для автомобилистов по новому мосту по проспекту Тауелсиздик в Астане. Соответствующая информация появилась в соцсетях, фото опубликовали в Telegram-канале "Астана – Что? Где? Когда?".

Ранее в акимате Астаны сообщали, что мост откроют 30 октября, с 25 октября на нем проводились испытания. Также там рассказали, что сооружение восьмиполосное: четыре в одну сторону, четыре в другую. И хотя мост уже открыт, его благоустройство завершат только весной.

Напомним, о строительстве нового моста по проспекту Тауелсиздик в Астане стало известно еще три года назад. В ноябре 2021 года в столице приступили к строительству нового моста.

В январе текущего года аким Женис Касымбек рассказал о ходе строительства моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Он тогда сообщал, что мост должны открыть уже в этом году.

В этом месяце аким столицы сообщил, что движение по четырехполосному мосту по проспекту Тауелсиздик откроют в конце октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043032-most-po-prospektu-tauelsizdik-otkryli-v-astane/

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