Троих детей изъяли из семьи в Уральске после поста в соцсетях

В Уральске органы опеки изъяли из семьи троих детей в возрасте от 2 до 8 лет после того, как соседи опубликовали в соцсетях пост с жалобами на родителей, передает издание "Мой город".

Как пишет издание, соседи семьи разместили в популярном в Уральске Instagram-паблике пост, в котором попросили органы опеки обратить внимание на семью. По словам авторов поста, дети живут в ужасных условиях, постоянно ходят голодные и грязные, а родители якобы употребляют запрещенные вещества и не хотят работать.

В акимате Уральска журналистам сообщили, что 27 октября комиссия по делам несовершеннолетних провела проверку в семья. Выяснилось, что женщина 1997 года рождения и мужчина 1995 года рождения воспитывают троих мальчиков девяти, пяти и двух лет.

"Самый старший ребенок учится в первом классе. При осмотре установлено, что несовершеннолетние дети не имеют травм. Но им не созданы условия для проживания. Законному представителю несовершеннолетних дали двухдневный срок на восстановление бытовых условий проживания.

Со стороны сектора опеки оказывается помощь волонтерами. Родители не пьют. Имеется биологический отец, но в законном браке не состоят. В свидетельствах о рождении не прописан", — говорится в сообщении.

Братьев поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Родителям дали рекомендацию о трудоустройстве.

Напомним, ранее в ювенальной полиции Алматы рассказали, в каком случае казахстанцев могут лишить родительских прав.

В правоохранительных органах подчеркивали, что лишение родительских прав - это крайняя мера, когда проводимая органами профилактика не действует.

"Если установлено, что семья, к примеру, употребляет алкогольные напитки, семья ставится на учет, материал рассматривается на комиссии. Семья систематически проверяется по месту жительства. Родители ставятся на учет в наркологию, семья находится под контролем.

Бывает, семьи исправляются. В течение 6 месяцев мы можем их привлечь к административной ответственности. Материал собирается и передается в суд. В суде родитель понимает, что может лишиться родительских прав и потерять детей", - объяснила подполковник полиции Жанна Шожанова.

Если родители продолжают злоупотреблять спиртным или в семье происходит насилие, то органы опеки собирают материалы для межведомственной комиссии.

"Далее органами опеки материал направляется в суд, где родители ограничиваются или лишаются родительских прав", - поясняла Шожанова.