Гроб с манекеном озадачил карагандинцев (видео)

В Сети появилось видео с гробом, в котором лежал манекен. Снято оно было в Караганде. Ситуацию прокомментировали в акимате района имени Казыбек би и департаменте полиции региона, передает NUR.KZ

"Караганда. Микрорайон "Орбита". Кто-то выбросил гроб. Видимо, бабушка передумала завещать квартиру внукам и решила еще пожить. Еще одна странность - в гробу лежит тело.... тело манекена", - говорится в подписи к видео.

Пользователи стали строить предположения, почему необычная вещь оказалась на мусорке.

"Значит, не пригодился", "Ритуал какой-то", "Хоть пустой, уже хорошо", "Это осеннее обострение", "Я так думаю, это кто-то сделал ритуал на смерть кому-то, его выкинули", "Размер не подошел", - пишут комментаторы.

Акимат района имени Казыбек би отреагировал на видео. В ведомстве сообщили, что на данный момент произведены работы по вывозу.

"Напоминаем, что крупногабаритный мусор и строительные отходы должны самостоятельно вывозиться самими жителями в специально отведенные места. По факту данного нарушения будет подано заявление в полицию для выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц", - пояснили в акимате.

Также пост в соцсети корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Карагандинской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что в ходе мониторинга была выявлена видеозапись о том, что в одном из микрорайонов Караганды возле мусорного контейнера неизвестный оставил гроб, внутри которого находился манекен для одежды.

"В целях установления неизвестного, причастного к вышеуказанному факту, были отработаны ближайшие дома и опрошены их жильцы. В настоящее время проводится ряд розыскных мероприятий, целью которых является установление неизвестного и его привлечение к административной ответственности по статье 434 КоАП РК", - отметили в ДП региона.

Добавим, что согласно ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.