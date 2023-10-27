Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Беспокоил только кашель": родители винят медсестру в смерти ребенка в больнице Экибастуза

Опубликовано:

Ребенок в больнице
Ребенок. Иллюстративное фото: Cavan Images/Getty Images

Полуторагодовалый малыш умер в больнице Экибастуза - его смерть расследуют полицейские. Родные ребенка винят в трагедии медсестру, передает телеканала "Астана".

По словам мамы ребенка, в клинику они поступили с кашлем - сын тяжело дышал.

Она утверждает, что к ним подошла медсестра, вставила зонд, влила через трубку жидкость и закрыла малышу нос - после он задохнулся.

"У моего ребенка не было температуры. Меня беспокоил только кашель. Нас с сыном положили в педиатрическое отделение. Врачей там не было. Только медсестры встретили нас и сделали несколько уколов. Как только я пошла к врачу, медсестра вставила зонд, чтобы вычистить мокроту, вливая воду в желудок моего ребенка. Теперь у нас есть подозрение, что зонд не попал в желудок, а закрыл полости легких и задушил ребенка", - заявила мать погибшего мальчика.

В управлении здравоохранения в свою очередь заявили, что ребенок уже родился с рядом болезней - пневмонией, патологией сердца, ишемией головного мозга и бактериальным сепсисом.

По информации ведомства, 5 октября мальчика госпитализировали в местную больницу, через семь часов после поступления в медучреждение он скончался.

Специалисты проводят расследование гибели ребенка.

"Вскрытие проводилось в павлодарском филиале судебно-медицинской экспертизы. Предварительный диагноз - внезапная смерть ребенка. Окончательный диагноз будет представлен после гистологического исследования. Ждем материалы. В настоящее время управлением здравоохранения создана бригада с выездом в экибастузский регион для проведения служебного расследования", - прокомментировала ситуацию руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка УЗО Павлодарской области Гюльнара Жармакина.

Напомним, похожая история произошла этим летом в Алматинской области - в больнице села Шамалган в середине июля скончался полугодовалый ребенок. Родители малыша считают, что трагедия произошла из-за халатности врачей. По словам отца погибшего ребенка, специалисты медучреждения использовали методы лечения, не предусмотренные протоколом.

А около года назад 3-летняя девочка умерла в больнице в Алматинской области. Родные тоже обвинили медиков. Врачи Алматинской региональной клинической больницы констатировали геморрагический инсульт. Мама малышки считает, что к трагедии привела халатность медиков.

В августе жительница Туркестана жаловалась на врачей - по словам женщины, ее дочь якобы чуть не лишилась мочевого пузыря из-за ошибки хирурга, который забыл в организме инородное тело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042726-bespokoil-tolko-kashel-roditeli-vinyat-medsestru-v-smerti-svoego-rebenka-v-bolnitse-ekibastuza/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.