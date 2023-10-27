"Беспокоил только кашель": родители винят медсестру в смерти ребенка в больнице Экибастуза

Полуторагодовалый малыш умер в больнице Экибастуза - его смерть расследуют полицейские. Родные ребенка винят в трагедии медсестру, передает телеканала "Астана".

По словам мамы ребенка, в клинику они поступили с кашлем - сын тяжело дышал.

Она утверждает, что к ним подошла медсестра, вставила зонд, влила через трубку жидкость и закрыла малышу нос - после он задохнулся.

"У моего ребенка не было температуры. Меня беспокоил только кашель. Нас с сыном положили в педиатрическое отделение. Врачей там не было. Только медсестры встретили нас и сделали несколько уколов. Как только я пошла к врачу, медсестра вставила зонд, чтобы вычистить мокроту, вливая воду в желудок моего ребенка. Теперь у нас есть подозрение, что зонд не попал в желудок, а закрыл полости легких и задушил ребенка", - заявила мать погибшего мальчика.

В управлении здравоохранения в свою очередь заявили, что ребенок уже родился с рядом болезней - пневмонией, патологией сердца, ишемией головного мозга и бактериальным сепсисом.

По информации ведомства, 5 октября мальчика госпитализировали в местную больницу, через семь часов после поступления в медучреждение он скончался.

Специалисты проводят расследование гибели ребенка.

"Вскрытие проводилось в павлодарском филиале судебно-медицинской экспертизы. Предварительный диагноз - внезапная смерть ребенка. Окончательный диагноз будет представлен после гистологического исследования. Ждем материалы. В настоящее время управлением здравоохранения создана бригада с выездом в экибастузский регион для проведения служебного расследования", - прокомментировала ситуацию руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка УЗО Павлодарской области Гюльнара Жармакина.

Напомним, похожая история произошла этим летом в Алматинской области - в больнице села Шамалган в середине июля скончался полугодовалый ребенок. Родители малыша считают, что трагедия произошла из-за халатности врачей. По словам отца погибшего ребенка, специалисты медучреждения использовали методы лечения, не предусмотренные протоколом.

А около года назад 3-летняя девочка умерла в больнице в Алматинской области. Родные тоже обвинили медиков. Врачи Алматинской региональной клинической больницы констатировали геморрагический инсульт. Мама малышки считает, что к трагедии привела халатность медиков.

В августе жительница Туркестана жаловалась на врачей - по словам женщины, ее дочь якобы чуть не лишилась мочевого пузыря из-за ошибки хирурга, который забыл в организме инородное тело.