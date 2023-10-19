Военнослужащий уснул на дежурстве и оказался в суде в Жамбылской области

Уснувшего во время круглосуточного дежурства военнослужащего наказали в Жамбылской области. Он был привлечен к административной ответственности и оштрафован, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации официального сайта Жамбылского областного суда, в Жуалынском районном суде рассмотрено административное дело по ч.6 ст.652 КоАП (Неповиновение приказу начальника).

Установлено, что в августе 2023 года в войсковой части, дислоцированной в Жуалынском районе, военнослужащий, находясь на круглосуточном дежурстве, уснул в неположенное время и в неустановленном месте, тем самым нарушил требования письменного приказа командира части.

В суде он свою вину полностью признал и дал разъяснение по данному факту.

Постановлением военнослужащий был признан виновным по ч.6 ст.652 КоАП, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме более 86 тыс. тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ч.6 ст.652 КоАП неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы, влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей (86 250 тенге) или административный арест на срок до пятнадцати суток.