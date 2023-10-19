"А если она кинется на детей?": жительница Павлодара заявила, что на нее напала крыса

Жительница Павлодара заявила, что на нее напала крыса, спрятавшаяся в коляске. Санврачи отметили, что жители за свой счет должны проводить дератизационные мероприятия, передает телеканал "Астана".

Крыса, по словам павлодарки, спряталась в коляске, где сидела ее дочь. Она заявила, что уже положила ребенка в коляску, когда услышала странное шуршание из прикрепленной сумки, в которой хранился перекус для девочки. Открыв ее, женщина обнаружила крысу.

"Я открываю, там сидит просто огроменная крыса и смотрит на меня такими большими глазами, что я просто пребывала в ужасе. Я начала, естественно, кричать. Она реально подвальная. Я говорю, это не мышка, она вот такая точно. И она кидалась. Не то, что она просто убежала, она начала фыркать на нас. А, представьте, если она кинется на детей?" – возмутилась жительница Павлодара.

Ни женщина, ни ребенок не пострадали, однако жильцы дома говорят, что эти животные буквально атаковали их подъезд. По их словам, в основном грызуны обитают в мусорных камерах, куда поступают отходы из мусоропровода.

"Иногда по улицам иду, где-то пробегает. Но, честно говоря, редко вижу. Тут коты все-таки везде. А вот в мусоропроводах, где коты не могут достать, там их много. Они прямо, знаете, сражаются. Вечером идешь, уже ночь, они, видимо, вылезают. Я открываю эту дверь, и они там. Как бы дерутся между собой", – добавил еще один местный житель.

Павлодарцы пожаловались в КСК, и сотрудники кооператива заверили, что грызунов потравили. Правда специалисты отметили, что крысы были не дикими, а домашними.

"В одном подъезде у нас появились крысы. И крысы появились не дикие, а домашние. Кто-то из жильцов просто выкинул крыс с приплодом в подъезд. Как только информация поступила, мы сразу начали обрабатывать, то есть разложили отраву. Конечно, они сразу же не помирают, но – в течение определенного времени. По моим подсчетам, их было около шести-семи, сейчас может около двух осталось", – сообщил директор обслуживающей компании Алексей Косинов.

В КСК заверили, что ежемесячно проводят профилактическую дератизацию в подвалах, но ни одной крысы там найдено не было. Однако вариант с закрытием мусоропровода в доме не рассматривают, потому что нет 100-процентного согласия жильцов.

При этом, как отмечает телеканал, санитарные врачи встревожены, так как грызуны могут стать разносчиками серьезных болезней.

"Грызуны являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как иерсиниоз, лептоспироз, чума. Согласно статьи 107 Кодекса Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения, все физические и юридические лица за свой счет на систематической основе должны проводить мероприятия дератизационные и дезинсекционные", – подчеркнула замглавы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Гульнара Акылбекова.

Согласно нормам, кратность обработки должна составлять минимум один раз в три месяца, в зависимости от заселенности многоэтажек, а также назначения и размещения объекта. Также отмечается, что принятая дозировка ядов, которую должны применять специалисты, безопасна для использования в многоквартирных домах.

Также напомним, что в конце сентября жители Актау жаловались на массовое нашествие крыс.

Добавим, согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", дератизация – это комплекс профилактических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение или снижение числа грызунов.

В статье 107 данного кодекса сообщается, что в целях предупреждения возникновения, распространения инфекционных и паразитарных заболеваний физические и юридические лица обязаны за счет своих средств на систематической основе в соответствии с документами государственного санитарно-эпидемиологического нормирования проводить профилактические, а также по эпидемиологическим показаниям дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.

Профилактические дезинсекция и дератизация (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных заболеваний, а также в очагах инфекционных заболеваний) проводятся местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, района, городов областного значения.