"Капот оказался крашеным": алматинца возмутило купленное в автосалоне авто

Алматинец К. заявил, что приобрел в одном из автосалонов города машину, капот которой, по его словам, оказался вторично крашеным, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал молодой человек, 1 октября он забронировал автомобиль Kia Cerato в автосалоне "Doscar Алматы".

"Как раз шла акция - на 50% стоимости можно было оформить беспроцентную рассрочку на три года. Я оплатил половину суммы, затем прошел процедуру оформления займа в банке. Мне одобрили рассрочку - и я перевел остаток суммы автосалону, после чего мне должны были выдать авто.

Из-за загруженности машину не могли привезти со склада. Чтобы получить ее торжественно - с бантиком и подарком, - нужно было встать в очередь. Я отказался и решил сам приехать на склад. Мне выписали пропуск для вывоза машины со склада. Туда я поехал с другом, который разбирается в машинах", - говорит К.

Он рассказал, что решил проверить автомобиль на месте, не заводив его. Тогда друзья и заметили неладное.

"Мы увидели, что капот машины был вторично окрашен, а передние два крыла снимались и опять монтировались некачественно. Грани болтов были сорваны ключом и вся краска отошла. Они другим цветом и кисточкой подкрасили. Мы проверили несколько машин на месте - они все были в норме. Тогда мы поехали в салон разбираться. Но мне сообщили, что все в пределах нормы.

Я купил сертифицированный аппарат у официальных специалистов, кто занимается лакокрасочным покрытием, с помощью которого можно определить толщину краски. Аппарат выдал показатель в 360-380 микрон, а при первичном окрасе допускается лишь 150 микрон. Но в салоне, напомню, мне сказали, что это норма.

Крылья снимались и ставились не в те места, где должны быть, там даже смещения есть. И потертости от металлического ключа", - говорит молодой человек.

Он попросил решить вопрос как можно скорее, ведь его рассрочка уже начала действовать и по ней вскоре нужно проводить выплаты. К. уже получил техпаспорт и номера на машину, но все еще не мог на ней ездить. Как сообщил К., акт приема-передачи он не подписывал.

"Мне сказали, что сообщат решение через два дня, но я не выдержал и поехал в салон на следующий день. Там мне заявили, что могут поменять капот - и все на этом. Я не согласился и попросил произвести замену авто или сделать скидку", - делится покупатель.

Он отмечает: волей случая он обратил внимание на дефекты.

"Многие люди не открывают капот и не смотрят. Условно, если я буду в дальнейшем сдавать машину по trade-in им же, то они будут считать стоимость с учетом этих дефектов, что отразится на конечной сумме. Я считаю, если автосалон продает машину, то должна быть новая либо должно быть примечание, что проводились работы и скидка", - говорит молодой человек.

В результате, говорит К., стороны пришли к компромиссу: капот ему действительно заменили и выдали автомобиль, а в качестве компенсации морального ущерба добавили дополнительные товары.

"Главная цель моего обращения - осветить проблему, с которой я столкнулся - что новая машина, которую я покупаю из салона, может быть повторно крашена, либо могут быть заменены в ней какие-то определённые детали", - заключил К.

В компании прокомментировали ситуацию.

"Покупателю был продан новый автомобиль, при передаче автомобиль был полностью осмотрен указанным лицом (покупателем - прим. ред.) на предмет неисправностей и повреждений. Замечания на тот период отсутствовали, в связи с чем приобретателем был подписан существующий акт приема-передачи автомобиля.

Покупатель ошибочно обозначает толщину краски как "вторичный окрас". Однако подобная толщина краски является допустимой при производстве и находится в пределах допусков завода-изготовителя. К слову, толщина окраса может варьироваться до еще больших пределов. Толщина лакокрасочного покрытия зависит от очень многих факторов (цвет, химический состав эмали, плотность, угол наклона и т.д.) и не может быть стандартной. Толщина лакокрасочного покрытия автомобилей Kia, сформированного в заводских условиях, может быть разной, в зависимости от формы окрашиваемой поверхности и состава ЛКП", - говорят в "Doscar Алматы".

Там уверяют, что апеллировать лишь "данными досужих убеждений, ссылаясь на толщиномер или сведения из интернета", по меньшей мере не является достоверным подтверждением вторичного окраса автомобиля.

"Согласно данным завода-изготовителя, все посты контроля автомобиль прошел без замечаний, никакие покрасочные работы на автомобиле не проводились. Отметим, что обоснованных подтверждений либо соответствующих документов о том, что автомобиль был подвергнут вторичному "незаводскому" окрасу до передачи покупателю, указанным лицом не представлено. Равно как и не предоставлено достоверных обоснований, что автомобиль является не новым.

Несмотря на то, что в действительности достаточных оснований для замены автотранспортного средства не было, дабы исключить негативную эмоциональную составляющую со стороны клиента, компания решила пойти ему навстречу.

В целях сохранения лояльности клиента, в качестве подарка указанному лицу после его обращения и по его согласию были дополнительно предоставлены и установлены на его автомобиль аксессуары на сумму более чем 900 тыс. тенге (тонировка, защитная бронепленка, комплект зимних шин, автосигнализация, коврики). В момент получения перечисленных подарков покупатель выражал полное удовлетворение и более нареканий к автомобилю не имел", - рассказали в "Doscar Алматы".

В компании задаются вопросом, не заключается ли реальная подоплека дела в желании получить еще большие преимущества и вознаграждение?