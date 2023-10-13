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30 лет независимости Казахстана

Десятки овец попали под поезд в СКО (фото)

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Стадо овец
Овцы. Иллюстративное фото: pixabay.com

20 овец попали под грузовой поезд на севере Казахстана. Машинист транспорта применил экстренное торможение, незапланированная стоянка составила более 30 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 11 октября на перегоне Уголки – Саумалколь СКО машинисту грузового поезда пришлось применить экстренное торможение из-за овец, находившихся на железнодорожных путях.

Предотвратить наезд не удалось, в результате чего под транспорт попали 20 овец, а незапланированная стоянка поезда составила 34 минуты.

Хозяином домашних животных оказался 30-летний житель СКО, его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК.

Согласно части 1 статьи 559 КоАП, нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040951-desyatki-ovets-popali-pod-gruzovoy-poezd-v-sko/

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