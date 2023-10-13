Почти на миллиард тенге оштрафовали компанию за хранение опасных отходов в Атырауской области
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Штраф наложили на ТОО "Жылыой Болашак" за хранение опасных отходов - нарушения выявлены специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.
По информации с официального сайта областной прокуратуры, ТОО "Жылыой Болашак" без разрешительных документов осуществляло деятельность по накоплению нефтешламов.
Подчеркивается, что с 2022 года было накоплено 477 тонн нефтешламов, отнесенных к опасным отходам.
На компанию судом наложен административный штраф в размере 923 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу.
По информации портала Science Direct, нефтяной шлам - это твердые эмульгированные отходы, образующиеся в нефтяной промышленности.
Как правило, он состоит из воды, сырой нефти и твердых частиц. Поскольку в нем содержится большое количество циклоалканов, бензола, полициклических ароматических углеводородов и других токсичных и вредных веществ, он представляет существенную угрозу для здоровья человека и окружающей среды, поэтому для снижения его токсичности необходима его очистка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040844-pochti-na-milliard-tenge-oshtrafovali-kompaniyu-za-hranenie-opasnyh-othodov-v-atyrauskoy-oblasti/