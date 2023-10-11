"Размахивал ножами": разборку на лестничной площадке устроил житель Алматинской области

Мужчина, размахивавший предметами, похожими на ножи, в подъезде жилого дома в Алматинской области попал на камеру. Произошедшее прокомментировали в областной полиции.

В Instagram-профиле kazakelenkz опубликовали ролик с камеры видеонаблюдения, на котором некий мужчина ходит по подъезду жилого дома, держа в руках, предположительно, ножи. По информации, отображенной на кадрах, действие происходит примерно в 04:20 утра 10 октября.

В описании к видео авторы утверждают, что мужчина был пьян и бегал по подъезду дома в поселке Иргели Алматинской области с двумя ножами.

"Пьяный сосед дебоширит и бегает по подъезду размахивая двумя ножами", – утверждается в описании.

Видео прокомментировал начальник МПС Карасайского района Ерлан Бекебаев.

"В ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео, на котором житель Иргели Карасайского района, находясь в подъезде, шумел и размахивал предметами, похожими на ножи. Данный факт зарегистрирован в КУИС УП Карасайского района", – отметили он.

"Герой" видеоролика задержан и привлечен к административной ответственности.

"В настоящее время установлен и задержан гражданин Д. 1987 года рождения, он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 437 КоАП РК. Также с ним провели профилактическую беседу о недопущении впредь подобных правонарушений", – рассказал Бекебаев.

Согласно части 1 статьи 437 КоАП, нарушение тишины, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, с 22:00 до 09:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).