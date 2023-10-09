Посвящение в студенты закончилось вызовом полиции в Семее (видео)

Возле одного из общежитий в Семее молодежь в ночное время громко отметила церемонию посвящения в студенты. Видео с места событий появилось в соцсетях, организатора привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, на действия молодых людей пожаловались жители ближайших домов.

"В отношении 20-летнего организатора составлен административный протокол по ч.1 ст.437 КоАП РК за нарушение тишины с 22 до 9 часов утра", - отметили в ДП области Абай.

Здесь дополнили, что с начала года полицейские региона привлекли к административной ответственности около полутора тысяч жителей за нарушение тишины в ночное время.

Добавим, что согласно ч.1 ст.437 КоАП РК нарушение тишины, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере пяти (17 250 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати (69 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати (103 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей (345 000 тенге).

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!