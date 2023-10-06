Пенсионер подавился омлетом и едва не умер в Петропавловске

В Петропавловске 89-летний мужчина едва не умер, подавившись омлетом. Медики скорой помощи спасли пенсионера, применив прием Геймлиха, передает Петропавловск.news.

Как сообщили изданию в Северо-Казахстанском областном центре скорой медицинской помощи, 3 октября в обеденное время поступил вызов к пациенту 89 лет. Мужчина потерял сознание.

Прибывшим на место медикам дочь пострадавшего объяснила, что пенсионер во время обеда подавился омлетом, закашлял, упал на пол и захрипел.

"При осмотре – состояние тяжелое, больной без сознания из-за гипоксии, сатурация кислорода – 70%. Фельдшеры незамедлительно применили прием Геймлиха. С 5 попытки медикам удалось прочистить ротовую полость пострадавшего и обеспечить проходимость дыхательных путей. Мешком Амбу провели вентиляцию легких. Больной пришел в сознание и самостоятельно задышал", – рассказали в центре скорой медицинской помощи.

Отмечается, что с кислородной поддержкой пожилого мужчину доставили в многопрофильную городскую больницу. К этому моменту сатурация поднялась до 96%.

Что делать, если человек подавился едой

Согласно информации на сайте ГП №15 города Астаны, при попадании пищи или инородных тел в трахею, она закупоривается (полностью или частично) — человек задыхается.Признаки закупоривания дыхательных путей:

Отсутствие полноценного дыхания. Если дыхательное горло закупорено не полностью, человек кашляет; если полностью — держится за горло.

Неспособность говорить.

Посинение кожи лица, набухание сосудов шеи.

Очистку дыхательных путей чаще всего проводят по методу Геймлиха.

Встаньте позади пострадавшего. Обхватите его руками, сцепив их в замок, чуть выше пупка, под реберной дугой. Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. Не сдавливайте грудь пострадавшего, за исключением беременных женщин, которым надавливания осуществляются в нижнем отделе грудной клетки. Повторите прием несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся.

Если пострадавший потерял сознание и упал, положите его на спину, сядьте ему на бедра и обеими руками надавите на реберные дуги.Для удаления инородных тел из дыхательных путей человека необходимо повернуть его на живот и похлопать 2-3 раза между лопатками. Будьте очень осторожны. Даже если человек быстро откашлялся, ему следует обратиться к врачу.

Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом.