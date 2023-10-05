Головой о школьную доску била учительница школьника в Акмолинской области

Скандал с участием учительницы произошел в одной из школ Акмолинской области - в Сети появилось видео с избиением ученика. Инцидент прокомментировали в управлении образования, передает NUR.KZ.

Кадры из аудитории появились в Telegram-канале Qazaqstan_live. На опубликованных кадрах видно, как учительница поднимает школьника из-за парты, отводит к доске и несколько раз ударяет головой об нее.

Автор написал, что данный случай произошел в одной из школ Акмолинской области. По его словам, мальчик пострадал из-за того, что повернулся и попросил ручку у одноклассника.

В пресс-службе управления образования Акмолинской области по данному факту сообщили, что сегодня, 5 октября 2023 года, поступок учителя истории был рассмотрен на совете по педагогической этике.

Совет рекомендовал директору школы освободить учителя от занимаемой должности за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка.

По данным ведомства, участница видео была уволена на основании норм ТК РК. Директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Учитель истории уволена на основании Трудового Кодекса Республики Казахстан. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль по соблюдению педагогом школы норм педагогической этики", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на днях в одном из учебных заведений Павлодара произошел похожий случай.

Кадры, снятые в кабинете павлодарского колледжа, попали в Сеть, на них педагог несколько раз ударил по ягодицам ученика предметом, похожим на палку, якобы в воспитательных целях. Позже инцидент прокомментировал директор данного учебного заведения, который заявил, что преподаватель был уволен после произошедшего.

Позже инцидент прокомментировали в Минпросвещения. Отмечалось, что комитет по охране прав детей считает неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся.

Подчеркивалось, что поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В ведомстве подтвердили, что учитель был уволен.