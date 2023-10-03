"Нас затопит": сельчане забили тревогу из-за изменения русла реки в Алматинской области

Жители поселка Туздыбастау боятся, что незаконное изменение русла селеопасной речки Котырбулак может привести к плачевным последствиям - они опасаются, что их затопит, передает NUR.KZ.

1 октября неизвестные лица начали менять русло местной речки, заявили сельчане Талгарского района в паблике kris_p_almaty_obl в Instagram.

По их словам, перенос не был согласован с местными властями - местные заявили, что вызвали на место участкового и представителей акимата. А после пожаловались на их бездействие.

"Предъявить разрешительные документы на перенос русла реки от ЧС и компетентных органов, нарушитель отказался, тем самым нарушив статью 360 кодекса РК об административных правонарушениях. Просим обратить внимание все компетентные органы. Так как, если пойдут дожди, нас затопит", - говорится в заявлении сельчан.

На жалобы сельчан обратили внимание в акимате Туздыбастауского сельского округа.

В ведомстве пояснили, что река Котырбулак протекающая по территории сельского округа, находится на балансе Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции.

Также в акимате заявили, что природоохранная полиция Талгарского района начала производственное дело - оно передано в инспекцию. Также со стороны местного исполнительного органа было направлено письмо в Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию.

Отметим, согласно статье 360 КоАП РК, незаконное строительство зданий, сооружений и других объектов на водоохранных зонах и полосах, а также незаконное изменение естественного русла реки влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей, с принудительным сносом незаконно возводимого или возведенного строения.