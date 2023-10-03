Качество ТВ-вещания может временно ухудшиться в Казахстане

Качество каналов связи и вещания на территории Казахстана может временно ухудшиться в период с 8 по 16 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".

Как сообщили в Instagram-профиле Otau TV (АО "Казтелерадио"), качество каналов связи и вещания в Казахстане может временно ухудшиться в связи с прохождением периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября.

Как пояснили на официальном сайте KazSat, солнечная интерференция происходит тогда, когда три объекта – приемная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена, и Солнце – находятся на одной прямой.

В такое случае прием сигналов со спутника становится невозможным из-за того, что сигналы транспондера перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год – ранней весной и осенью.

Добавим, АО "Казтелерадио" — национальный оператор в области телерадиовещания в Казахстане, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.