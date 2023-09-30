Минпросвещения сделало заявление после инцидента с рукоприкладством в колледже Павлодара

В Минпросвещения отреагировали на случай в павлодарском колледже, где учитель отшлепал студента - было опубликовано заявление ведомства, передает NUR.KZ.

В официальном Instagram-аккаунте Минпросвещения РК сообщили, что Комитет по охране прав детей считает неприемлемым применение подобных методов воспитания к учащимся.

"В колледже Павлодара произошел случай рукоприкладства со стороны учителя над студентом. Видеозапись этого инцидента была опубликована в социальных сетях, что привело к широкому обсуждению среди общества", - отметили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, образовательные учреждения должны быть местом безопасного и доверительного обучения детей.

"Данное поведение педагога противоречит всем указанным нормам. В настоящее время учитель, допустивший подобное поведение, уволен", - заявили в Минпросвещения.

Напомним, что кадры, снятые в кабинете павлодарского колледжа, попали в Сеть, на них педагог несколько раз ударил по ягодицам ученика предметом, похожим на палку, якобы в воспитательных целях.

Позже инцидент прокомментировал директор данного учебного заведения, который заявил, что преподаватель был уволен после произошедшего.