Схемы движения семи автобусных маршрутов временно изменят в Алматы

В связи с переустройством инженерных сетей в Алматы на участке по проспекту Сейфуллина полностью временно перекроют движение для транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

В Алматы С 23:00 29 сентября до 23:00 30 сентября полностью перекроют движение по проспекту Сейфуллина на участке от улицы Тобаякова до Жансугурова. Перекрытие связано с переустройством инженерных сетей в рамках строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова.

Объезд будет доступен через улицы Тобаякова, Жансугурова и прилегающие участки.

Кроме того, в связи с этим в городе также изменятся схемы движения общественного транспорта:

№18

В северном направлении: проспект Сейфуллина – улица Макатаева – проспект Назарбаева – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – пр. Райымбека – ул. Наурызбай батыра – ул. Макатаева – далее по схеме.

№30

В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова –пр. Сейфуллина – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Сейфуллина –ул. Жансугурова – пр. Назарбаева –ул. Макатаева – – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№34

В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№56

В северном направлении: ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – далее по схеме.

В обратном направлении: ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№72

В северном направлении: пр. Райымбека – ул. Наурызбай батыра – ул. Маметовой – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина - далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – пр. Райымбека – далее по схеме.

№129

В северном направлении: пр. Райымбека – пр. Назарбаева – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

В обратном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – далее по схеме.

ТП7

В северном направлении: пр. Сейфуллина – разворот на улице Тобаякова – далее движение в обратном направлении, перенос контрольной точки на остановочный пункт "ТЭЦ-1".

В обратном направлении: начало движения с остановочного пункта "ТЭЦ 1" – пр. Сейфуллина –далее по схеме.

Напомним, сегодня на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Бостандыкского района затронули вопрос многоуровневой парковки, которая на протяжении более 15 лет по улице Снегина, западнее улицы Мендыкулова, находится в заброшенном состоянии. Досаев ответил, что даст соответствующее поручение.

Недавно алматинские перевозчики заявили, что общественный транспорт не готов к зиме. В акимате в ответ на это заявили, что выделили достаточно средств, но, тем не менее, не исключили, что размер субсидий могут повысить. Решение примет спецкомиссия.