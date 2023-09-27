Бот в Telegram сливает данные казахстанцев: источником может выступать запрещенный сервис
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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков в мажилисе рассказал, как Telegram-бот мог получить личные данные казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.
Вопрос поднял депутат Никита Шаталов. Он напомнил о недавно произошедшей утечке персональных данных казахстанцев в Telegram-бот.
"Да, действительно имел место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых Telegram-ботах", - подтвердил Олжабеков.
По его словам, принцип работы ботов таков, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе соцсетей, общедоступных на основании введения номера сотового телефона.
"Мы предполагаем, что одним из источников может выступать сервис, запрещенный в Казахстане, по выдаче таких сведений по номеру телефона. Касательно адресов, которые выдает бот, в основном, это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая информация. Предполагаем, что она может быть также из общедоступных сервисов, таких как доставка еды или товаров", - пояснил вице-министр.
МЦРИАП, отметил он, направило в Минкультуры и информации заявку по блокировке этих сервисов.
"Мы продолжаем с экспертами проверять выдаваемую информацию, чтобы выявить источники, откуда инфа могла утекать, чтобы провести проверку в их отношении", - резюмировал Олжабеков.
Ранее сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев - бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.
Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.
В министерстве также напоминали, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Добавим, что, по информации на сайте мессенджера, Тelegram – это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.
Telegram имеет более 700 млн активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире. С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038311-bot-v-telegram-slivaet-dannye-grazhdan-istochnikom-mozhet-vystupat-zapreschennyy-v-kazahstane-servis/