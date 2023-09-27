Видео с мужчиной, "избитым участковым Сериком", прокомментировали в полиции Алматы

В полиции Алматы прокомментировали видеоролик, на котором горожане утверждают, что участковый разбил голову мужчине: в ДП заявили, что мужчина сам упал и ударился головой.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал egovpress.

На кадрах видно, как несколько человек и полицейские стоят рядом с машиной скорой помощи и мужчиной, лежащим у бордюра. При этом за кадром слышно, как люди обвиняют участкового по имени Серик в том, что он разбил голову мужчине, торговавшему в этом районе. Самого мужчину медики пытаются посадить в машину "скорой", но тот сопротивляется.

Департамент полиции Алматы отреагировал на ролик в комментариях под постом.

В департаменте заявили, что сотрудниками Управления полиции Алмалинского района по многочисленным жалобам жителей домов, расположенных рядом с пересечением улицы Розыбакиева и проспекта Толе би, на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов стихийной торговли.

"В ходе очередной отработки выявлен гражданин З., который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено медицинским освидетельствованием, не удержавшись на ногах, упал. Ему своевременно была оказана первая медицинская помощь.

Сведения о нанесении мужчине телесных повреждений сотрудником полиции - ложные - и умышленно вводят общественность в заблуждение", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что гражданина З. привлекли к ответственности за нарушение статьи 449 КоАП РК.

Отметим, что, согласно статье 449 КоАП РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 тыс. тенге).