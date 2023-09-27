Девятерых индийцев сняли с поезда в Шымкенте и выдворили из страны

13 граждан Индии и Таджикистана привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства Казахстана, передает официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, ранее при отработке пассажирского поезда сообщением Ташкент-Алматы на станции в Шымкенте были выявлены 9 граждан Индии в возрасте от 21 года до 37 лет, которые не покинули страну в течение установленного законодательством срока.

В отношении иностранцев были составлены адмпротоколы по части 4 статьи 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения". Суд вынес решение выдворить граждан Индии за пределы Казахстана.

Аналогичное правонарушение выявлено транспортными полицейскими при проверке пассажирского поезда сообщением Туркестан-Павлодар. В этот раз в отношении 4 граждан Таджикистана составлен административный материал также по статье 517 КоАП РК - иностранцев оштрафовали на 86 тыс. тенге.

В МВД добавили, что с начала года за нарушение миграционного законодательства к адмответственности привлекли 1178 человек, за пределы страны выдворены 232 иностранных гражданина.

Отметим, что согласно статье 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (51 750 тенге) либо административное выдворение за пределы РК.