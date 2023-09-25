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Видео с "пьяным полицейским" прокомментировали в ДП Алматинской области

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Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Алматинской области опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что полицейский сел пьняым за руль и сбежал с места ДТП. В ДП же заявили, что мужчина у них не работает.

Как рассказала казахстанка, 23 сентября в поселке Жана Куат компания шумно веселилась в одном из домов. После этого мужчина сел пьяным за руль и на большой скорости въехал в машину своих соседей. Та, в свою очередь, врезалась в забор. На просьбу женщины убрать авто он начал оскорблять ее в грубой форме.

"Автомобиль впоследствии оказался полицейского, который в нетрезвом состоянии уехал на нем после моего к нему обращения", - рассказала казахстанка.

Женщина попросила правоохранительные органы оказать содействие в установлении личности полицейского и опубликовала видеоролик с ним.

"Прошу оказать содействие в выяснении личности полицейского и возбудить дело в отношении него, так как, будучи в форме, возможно, при исполнении, он не воспрепятствовал пьяному дебошу и оскорблениям меня, а сам сел пьяный за руль, позволил сесть за руль своему другу/компаньону, который совершил ДТП через пару секунд, а позже пытался сбежать с места ДТП", - говорится в посте.

Хозяин дома, в котором гуляла компания, заявил, что мужчина не является полицейским, а просто надел форму правоохранительных органов.

В комментариях под постом представители Департамента полиции Алматинской области подтвердили, что мужчина на видео не является полицейским.

"23 сентября в 13:49 в УП Талгарского района поступило сообщение о том, что в поселке Жана Куат просят принять меры в отношении сотрудника полиции, который стал соучастником правонарушения.

Факт был зарегистрирован в районной полиции и участковым инспектором полиции осуществлен выезд на место. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для принятия законного решения.

Отметим, что указанный на видео сотрудник не является работником ДП Алматинской области", - говорится в комментарии полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037914-politsiya-prokommentirovala-video-s-pyanym-politseyskim-v-almatinskoy-oblasti/

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