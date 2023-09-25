Астанчанку оштрафовали на 69 тыс. тенге за пинок входной двери
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Полицейские Астаны рассказали о случаях вандализма в столице - за несколько дней по этой статье в городе привлекли к ответственности двух человек, сообщает Instagram-страница ДП Астаны.
Как отметили в департаменте, правоохранители продолжают работу по выявлению нарушений общественного порядка и актов вандализма.
Так, в районе Байконыр был установлен мужчина, который на автобусной остановке по улице Валиханова сорвал урну и бросил ее на землю. Горожанина привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, собранный материал направлен в суд.
Помимо этого, полицейскими была установлена 28-летняя жительница столицы, которая по улице Шетенди пнула ногой входную дверь и разбила стекло.
"По данному факту в отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 147-1 КРКоАП. Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны на нее наложен штраф в размере 69 тысяч тенге", - рассказали в департаменте.
Полицейские обратились к астанчанам и призвали их соблюдать общественный порядок и бережно относиться к городскому имуществу.
"Любое правонарушение выявляется и влечет за собой ответственность. Если Вы стали очевидцев неправомерных действий, просим обратиться в полицию на канал 102", - добавили в ДП.
Отметим, статья 147-1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
Согласно части 1 этой статьи, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
В случае повторного нарушения в течение года казахстанцам грозит от 15 до 30 суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037904-astanchanku-oshtrafovali-na-69-tys-tenge-za-pinok-vhodnoy-dveri/