Двое 16-летних подростков потерялись в горах Алматы

Вчера вечером в горах Алматы заблудились двое подростков. Им удалось укрыться в одной из горных хижин для спасения туристов в районе пика Кумбель, сообщается на официальном сайте МЧС.

По данным ведомства, вчера, 23 сентября, в 20:10 в дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС поступило сообщение от двух 16-летних подростков о том, что они потерялись в горах Заилийского Алатау.

На поиски отправилась оперативная группа спасателей.

Однако отмечается, что связь с пострадавшими была. Подростки сообщили, что смогли укрыться в одной из горных хижин, предназначенной для спасения туристов, в районе пика Кумбель.

Спасатели дошли до ребят в 3:38 часов.

"Так как в горах было много снега, одежда у юношей промокла. Спасатели дали им теплые носки, высушили одежду и в 05:20 приступили к спуску.

Выяснилось, что юные туристы пошли по маршруту "Кок-Жайляу – Три Брата – Кумбель" и оттуда уже начали спуск в Ущелье Горельник. Но, как бывает, не рассчитали время, световой день закончился и ребята решили поторопиться и сократить дорогу. Свернули с дороги и потерялись. Подростки приняли правильное решение: сразу же позвонили спасателям и укрылись в специальном горном домике", – рассказали спасатели.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

Для вызова спасателей обращайтесь по номерам "112" или 8-(727)-372-15-60 (РОСО).