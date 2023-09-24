Уснувшую пьяной на бетоне с двумя детьми женщину ограничили в родительских правах в Актау

Мать двоих детей из Актау ограничили в родительских правах после того, как в июле ее обнаружили пьяной, спящей с детьми на бетоне у подъезда. Малышей хотят передать их дяде, пишет Lada.kz.

Через два месяца после резонансного случая 38-летнюю женщину ограничили в родительских правах. По данным издания, в Актау она приехала на заработки из Жамбылской области и снимала здесь квартиру.

Сейчас старший ребенок, которому на данный момент исполнилось 4 года, находится в центре адаптации для несовершеннолетних, а двухлетняя девочка – в Доме малютки.

Отмечается, что женщину пригласили на разъяснительную беседу, куда она пришла в нетрезвом виде. Своих детей за все это время мать посетила один раз.

При этом, как сообщила заведующая сектором по защите прав детей регионального отдела образования Жулдыз Агманова, детей намерены отдать под опеку младшему брату матери.

"Для этого он собирает нужные документы. После будет проведена проверка со стороны алматинских органов опеки. С этим заключением мы передадим детей на попечительство", – заявила специалист.

Напомним, в середине июля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как мать с двумя детьми спит у подъезда во дворе многоэтажки.

Как рассказала автор ролика, у входа в подъезд многоквартирного дома уснула пьяная женщина, а рядом с ней находились ее маленькие дети. Жильцы дома, увидевшие это, вызвали полицию и попытались забрать малышей домой, чтобы они не замерзли, однако те отказались. Судя по кадрам, тогда неравнодушные люди вынесли детям теплые пледы.

Тогда в отношении женщины был составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ограничение родительских прав в Казахстане

Согласно Закону РК "О браке (супружестве) и семье", суд может с учетом интересов ребенка принять решение об ограничении родительских прав путем отобрания ребенка у родителей без лишения их родительских прав.

Граждане, чьи родительские права ограничены судом, утрачивают право на личное воспитание ребенка, а в ряде случаев и право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями опасно для него:

по обстоятельствам, не зависящим от родителей (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств);

вследствие поведения родителей, но при этом не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав.

При этом ограничение родительских прав не освобождает их от обязанности по содержанию ребенка. Также разрешаются контакты с ребенком, если это не оказывает на него негативного влияния.

Ребенок, в отношении которого родители ограничены в родительских правах, сохраняет право собственности на жилище или право пользования жилищем, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.

"Если родители не изменят своего поведения, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, по истечении 6 месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав", – говорится в тексте закона.

Также отмечается, что иск об ограничении родительских прав предъявляется близкими родственниками ребенка, организациями, осуществляющими функции по защите прав ребенка, прокурором.

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с обязательным участием представителя органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд вправе решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей.