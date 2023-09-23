Подарок госслужащему обошелся бухгалтеру из Актау в 700 тыс. тенге

В Актау подарок в виде 50 тыс. тенге сотруднику государственного аудита обернулся бухгалтеру штрафом почти в 700 тыс. тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области.

"Бухгалтер квазигоссектора передал деньги в размере 50 тыс. тенге сотруднику отдела внутреннего государственного аудита, пришедшему на проверку. Аудитор об этой ситуации незамедлительно сообщил руководителю и обратился в Антикоррупционную службу", - пояснил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Шамурайт Шаменов.

В результате на бухгалтера, преподнесшего незаконный подарок, был составлен административный протокол за нарушение ст.676 КоАП РК. Его оштрафовали на 690 тысяч тенге.

"Антикоррупционная служба предупреждает, что государственный служащий не вправе принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия", - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.676 КоАП РК предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Напомним, ранее сообщалось, что по казахстанскому законодательству даже самый дешевый подарок будет считаться взяткой и может повлечь за собой административное наказание. А если он будет дороже 2 МРП (6 900 тенге), то это будет считаться уголовным правонарушением.