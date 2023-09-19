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"Сын был сине-фиолетовый, не сразу закричал": жительница Актау просит помощи для ребенка

Опубликовано:

Мальчик сидит на диване
Эдгар. Фото: из личного архива

Семилетний Эдгар из Актау с рождения страдает рядом заболеваний, среди которых - ДЦП. Сейчас мальчику необходима специальная коляска, на которую у его мамы нет средств, передает корреспондент NUR.KZ.

"Моя беременность проходила отлично, анализы и общее самочувствие были хорошие, УЗИ без патологий. На 33 неделе беременности я почувствовала боль в области желудка. Меня повезли в роддом, осмотрели и госпитализировали. Наутро мне поставили капельницу. Но вскоре я не смогла даже руки в кулак сжать, отекла, начался зуд по телу. Сообщила об этом врачу, но мне сказали, что аллергии на физраствор не может быть.

Три дня я пролежала в отделении патологии и выписалась домой под расписку. Спустя неделю, на плановом осмотре в поликлинике, у меня обнаружили отеки и повышенное давление. Медсестра дала направление на госпитализацию, опасаясь за мое здоровье. В отделении патологии я пролежала до самых родов с диагнозом "гипертония". За неделю до родов появился белок и диагноз "преэклампсия", - вспоминает мама мальчика, Виктория Николаева.

На сроке 37 недель, спустя 16 часов безводного периода, она уговорила врачей сделать ей кесарево сечение.

"Сын был сине-фиолетовый, он не сразу закричал. Родился с весом 3250 г, рост 50 см. После этого нас перевели в платную палату. Педиатр, осмотрев ребенка, сказала, что он здоров и готов к выписке. Через 40 дней сын стал сильно беспокойным. Я обратилась к нашему участковому педиатру с жалобами, на что мне ответили: "Это животик, метеоризм".

В три месяца с жалобами на беспокойное состояние и нефиксирующий взгляд обратилась к частному невропатологу, нас направили на ЭЭГ, после выявили эпилептиформную активность в височной части мозга", - делится мама.

В четыре месяца мальчик оказался в больнице, где сделали КТ и вывили, что часть мозга сжата, атрофирована. На обследовании у окулиста выявили ретинопатию и сообщили, что, возможно, ребенок не будет видеть. Следующее обследование прошло в Астане, где снимок МРТ показал наличие гигромы в лобной части и две кисты между полушариями, врачи сказали, что у ребенка было кровоизлияние в мозг.

После обследования Эдгару поставили диагнозы: ДЦП - спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия, ретинопатия рубцовая фаза четвертой стадии, частичная атрофия глазного нерва. Эдгару провели операцию на глаза.

Сейчас мальчику необходима специальная инвалидная коляска, так как он сильно ограничен в двигательных возможностях. Неправильная посадка ведет к вторичным осложнениям в физическом развитии.

"Инвалидную коляску можно получить по индивидуальной программе реабилитации, по которой обычно выдают кресла, неподходящие пациентам, так как они не созданы с учетом особенностей заболевания. Например, стандартные коляски рассчитаны на человека среднего роста. Для Эдгара с его 116 см они не подходят. Мы живем на 9 этаже, лифт маленький, часто ломается, плюс ко всему, мы пользуемся общественным транспортом, посещая реабилитации и бассейн, на руках носить очень тяжело.

Мы подобрали наиболее подходящую по всем параметрам инвалидную коляску, но это - дорогое техническое средство. Так получилось, что воспитываю сына я одна, помощи просить не у кого. Пенсии и пособия по уходу едва хватает на существование, так как мы каждые три месяца покупаем жизненно необходимые противосудорожные препараты. Нам очень нужна ваша помощь", - заключила мама.

Стоимость инвалидной коляски для Эдгара составляет 118 000 рублей с доставкой (около 600 тысяч тенге).

Реквизиты:

Halyk bank: 4405 6397 4660 7066

Kaspi: 4400 4301 5616 3294

Николаева Виктория Сергеевна

ИИН: 931213400299

Тел.: +7 775 224 28 21

Instagram: edgar_budet_zdorov

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037136-syn-byl-sine-fioletovyy-ne-srazu-zakrichal-zhitelnitsa-aktau-prosit-pomoschi-dlya-rebenka/

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