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Сколько женщин в Алматы платят алименты своим детям

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Денежные купюры номиналом десять и пять тысяч тенге лежат на столе
Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сколько женщин выплачивают алименты своим детям в Алматы, рассказала представитель Департамента юстиции города Мадина Керимбек, передает корреспондент NUR.KZ.

Она сообщила, что в настоящее время на исполнении находится более 16 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. По большей части из них удержания по алиментам производятся из зарплаты должника, но есть и производства, где должниками алименты оплачиваются самостоятельно.

Самый большой долг по алиментам в Алматы на сегодня составляет 4 млн тенге.

Из 16 тысяч исполнительных производств, как отметили в департаменте юстиции, в 10% случаев алиментщиками являются женщины. Все производства находятся на периодическом взыскании, больших задолженностей не имеется, подчеркнула она.

За невыплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"За 2023 год департаментом юстиции к административной ответственности привлечено 78 должников, применен 81 административный арест до 5 суток. К уголовной ответственности привлечены 4 должников по алиментам, 4 представления судебных исполнителей находятся на рассмотрении органов дознания", - рассказала главный специалист отдела по обеспечению исполнительного производства Департамента юстиции Алматы Мадина Керимбек во время брифинга на площадке РСК.

Кроме того, имущество должников может быть реализовано судебными исполнителями в случае образования задолженности. Спикер отметила, что были выплачены задолженности на сумму более 50 млн тенге.

"В 2023 году судебными исполнителями в счет погашения задолженности реализованы три объекта недвижимого имущества, семь объектов движимого имущества, погасив тем самым свыше 20 млн тенге задолженности", - заявила Мадина Керимбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036999-skolko-zhenschin-v-almaty-platyat-alimenty-svoim-detyam/

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