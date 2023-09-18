Сколько женщин в Алматы платят алименты своим детям

Сколько женщин выплачивают алименты своим детям в Алматы, рассказала представитель Департамента юстиции города Мадина Керимбек, передает корреспондент NUR.KZ.

Она сообщила, что в настоящее время на исполнении находится более 16 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. По большей части из них удержания по алиментам производятся из зарплаты должника, но есть и производства, где должниками алименты оплачиваются самостоятельно.

Самый большой долг по алиментам в Алматы на сегодня составляет 4 млн тенге.

Из 16 тысяч исполнительных производств, как отметили в департаменте юстиции, в 10% случаев алиментщиками являются женщины. Все производства находятся на периодическом взыскании, больших задолженностей не имеется, подчеркнула она.

За невыплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"За 2023 год департаментом юстиции к административной ответственности привлечено 78 должников, применен 81 административный арест до 5 суток. К уголовной ответственности привлечены 4 должников по алиментам, 4 представления судебных исполнителей находятся на рассмотрении органов дознания", - рассказала главный специалист отдела по обеспечению исполнительного производства Департамента юстиции Алматы Мадина Керимбек во время на площадке РСК.

Кроме того, имущество должников может быть реализовано судебными исполнителями в случае образования задолженности. Спикер отметила, что были выплачены задолженности на сумму более 50 млн тенге.

"В 2023 году судебными исполнителями в счет погашения задолженности реализованы три объекта недвижимого имущества, семь объектов движимого имущества, погасив тем самым свыше 20 млн тенге задолженности", - заявила Мадина Керимбек.