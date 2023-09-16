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Появился новый вид мошенничества, который лишает казахстанцев доступа к аккаунтам и денег

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Соцсети
Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане появился новый вид мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах, а также крадет деньги.

Как сообщает портал stopfake.kz, рассылка о новом виде мошенничества появилась в соцстеях и мессенджерах. Сообщается, что пользователям присылают сообщение с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем конкурсе и скидывают ссылку, пройдя по которой можно выразить свою поддержку. На самом деле таким образом мошенники крадут доступ к аккаунтам и даже деньги.

Фактчекеры отмечают, что похожую схему мошенничества описывали в августе 2023 года пользователи из России.

"Они рассказывали, что, перейдя по ссылке с намерением проголосовать за своих знакомых или их родных, попадали на страницу с требованием ввести свой номер телефона, а позже код, который пришел на него. После этого люди теряли контроль над своими аккаунтами в WhatsApp, и практически весь список их контактов получал рассылку с просьбой о голосовании.

Некоторые из попавшихся на крючок мошенников сообщали, что не вводили ни номера телефона, ни каких-либо кодов, однако после перехода по полученной ссылке все равно теряли контроль над аккаунтом. После этого, по словам одной из пострадавших, злоумышленники пытались взломать и другие принадлежащие ей аккаунты, в том числе и на государственных ресурсах", – рассказали фактчекеры.

Специалисты призвали казахстанцев не открывать сомнительным ссылки.

"Для того чтобы обезопасить себя от подобного рода мошенничества, не следует проходить по сомнительным ссылкам, и неважно, от кого они были получены. Даже если перейти на тот или иной сайт вас приглашает знакомый, помните, что его аккаунт уже может быть взломан, а на другом конце провода вполне могут оказаться злоумышленники", – призвали специалисты.

Ранее мы рассказывали, как мошенники крадут деньги казахстанцев, притворяясь их коллегами.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников следует придерживаться некоторых простых правил:

  • никому не сообщать данные из SMS и Push-уведомлений;
  • настроить в своих социальных сетях и мессенджерах двухфакторную аутентификацию;
  • сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже если они идут от знакомых – если есть сомнения, лучше перепроверить и уточнить у человека, связавшись с ним по другому каналу связи;
  • если аккаунт был взломан и украден, нужно как можно быстрее восстановить к нему доступ, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036841-poyavilsya-novyy-vid-moshennichestva-kotoryy-lishaet-kazahstantsev-dostupa-k-akkauntam-i-deneg/

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