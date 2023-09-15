Граждан Китая задержали на нефтяных месторождениях в Казахстане

Граждан Китая задержали на нефтяных месторождениях в Актюбинской области - они осуществляли незаконную трудовую деятельность, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудниками отдела полиции Темирского района в ходе проверочных мероприятий выявлены 4 иностранных гражданина, незаконно осуществлявших трудовую деятельность в нефтяных компаниях.

"Граждане Китая занимались различными строительными работами на нефтяных месторождениях. По данному факту в отношении иностранцев составлены административные протоколы по ч.5 ст.517 КоАП РК и постановлением районного суда назначено административное наказание в виде их выдворения за пределы Республики Казахстан", - рассказали в МВД.

При этом, добавили в ведомстве, за привлечение иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа в отношении работодателя будет также составлен протокол по ст.519 КоАП РК.

Отметим, что согласно ч.5 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей (86 250 тенге) либо административный арест на срок до десяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

А в соответствии со ст.519 КоАП РК привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и (или) лиц без гражданства, не имеющих справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выдаваемых местным исполнительным органом, или разрешений трудовому иммигранту, выдаваемых органами внутренних дел, влекут штраф на физических лиц в размере тридцати (103 500 тенге), на должностных лиц – в размере пятидесяти (172 500 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста (345 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот (690 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей (2 млн 415 тыс. тенге).