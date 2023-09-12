Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Водителей Алматы могут оштрафовать за установку незаконной рекламы на авто (видео)

Опубликовано:

Авто с рекламой в Алматы
Авто с рекламой в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Алматы предупредили водителей, что за установку и наклейку незаконной рекламы на автомобили предусмотрена адмответственность, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, в последнее время участились факты нарушения законодательства РК в сфере обеспечения безопасности дорожного движения юридическими и физическими лицами, осуществляющими перевозку пассажиров в режиме такси.

"В настоящее время строевыми подразделениями управления местной полицейской службы проводятся рейды, направленные на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с установкой рекламных конструкций, лайтбоксов, электронных панно, нанесения с нарушением плоттерной и стикерной наклейки рекламы и т.д.", – предупредили стражи порядка.

Отмечается, что такие устройства отвлекают других участников дорожного движения.

Как сообщили представители МВД, зачастую их установка и подключение к бортовой сети автомобиля выполнены без соблюдения требований СТ РК 31306 "Автомобильные транспортные средства. Нанесение рекламы на наружные поверхности", части 5 статьи 590 КоАП РК и других технических регламентов.

"Каждое требование технических регламентов и стандартов должно быть соблюдено, поскольку речь идет о безопасности граждан", – добавили полицейские.

Они напомнили о необходимости привести свой транспорт в соответствие с вышеуказанными требованиями законодательства. А в случае выявления нарушений, предупредили, что водителей могут привлечь к административной ответственности.

В статье 590 КоАП РК установлено наказание за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Так, согласно 5 части этой статьи, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036274-voditeley-almaty-mogut-oshtrafovat-za-ustanovku-nezakonnoy-reklamy-na-avto-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.