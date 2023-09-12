Водителей Алматы могут оштрафовать за установку незаконной рекламы на авто (видео)

Полицейские Алматы предупредили водителей, что за установку и наклейку незаконной рекламы на автомобили предусмотрена адмответственность, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, в последнее время участились факты нарушения законодательства РК в сфере обеспечения безопасности дорожного движения юридическими и физическими лицами, осуществляющими перевозку пассажиров в режиме такси.

"В настоящее время строевыми подразделениями управления местной полицейской службы проводятся рейды, направленные на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с установкой рекламных конструкций, лайтбоксов, электронных панно, нанесения с нарушением плоттерной и стикерной наклейки рекламы и т.д.", – предупредили стражи порядка.

Отмечается, что такие устройства отвлекают других участников дорожного движения.

Как сообщили представители МВД, зачастую их установка и подключение к бортовой сети автомобиля выполнены без соблюдения требований СТ РК 31306 "Автомобильные транспортные средства. Нанесение рекламы на наружные поверхности", части 5 статьи 590 КоАП РК и других технических регламентов.

"Каждое требование технических регламентов и стандартов должно быть соблюдено, поскольку речь идет о безопасности граждан", – добавили полицейские.

Они напомнили о необходимости привести свой транспорт в соответствие с вышеуказанными требованиями законодательства. А в случае выявления нарушений, предупредили, что водителей могут привлечь к административной ответственности.

В статье 590 КоАП РК установлено наказание за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Так, согласно 5 части этой статьи, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).