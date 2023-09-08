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Унижение мытьем туалета: есть ли в колониях Казахстана негласные тюремным правила, ответили в КУИС

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Заключенные стоят за воротами колонии
Осужденные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

После ЧП в колонии Атбасара с избиением заключенных за отказ мыть туалеты глава КУИС на брифинге рассказал, продолжают ли такие учреждения жить по негласным тюремным правилам, передает корреспондент NUR.KZ.

После резонанса, которое вызвало появившееся в интернете видео с избиением заключенных в колонии Атбасара за отказ мыть туалеты, некоторые правозащитники заявили: подобные методы, когда осужденных заставляют мыть унитазы и избивают за отказ, – это типичные унижающие приемы ломки личности при поступлении в учреждение.

Главу КУИС Жаната Ешмагамбетова мы попросили прокомментировать это мнение.

"Наверное, вы говорите о неписанных правилах тюремной субкультуры? В наших нормативных документах не прописана иерархия – мытье туалетов или окон. Любую работу по уборке территории, где находятся заключенные, они обязаны делать, независимо туалет это или нет.

Если говорить, что это способ ломки, – мы не должны скатываться на уровень тюремной субкультуры. По-хорошему, в обществе эти негласные тюремные правила должны уйти уже в небытие.

Если мы будем ориентироваться на правила, которые диктует криминалитет, мы никогда не оздоровим ситуацию, потому что заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же когда-то выйдут по сроку или гуманному акту, и будут эту тюремную субкультуру приносить в общество", - заявил он.

Ешмагамбетов добавил, что произошедшее избиение осужденных за отказ мыть туалеты было превышением полномочий, за что сотрудники учреждения были уволены.

При этом он не отрицает, что "тюремная субкультура" в Казахстане все еще существует.

"Я не могу утверждать, что тюремной субкультуры в учреждениях уголовно-исполнительной системы не существует, это было бы неправильно с моей стороны. Тюремная субкультура существует в любом пенитенциарном учреждении мира в любых странах – возьмите хоть Америку, хоть Европу. Проблема есть везде и сложилась не сейчас.

Но наша задача – ее минимизировать, потому что эти люди когда-то будут жить рядом с нами. Часто бывает негатив, что наши сотрудники постоянно допускают нарушения, пытают – у нас сотрудники работают в достаточно сложных морально-психологически условиях. 34,5 тысячи осужденных на чуть более 8 тысяч наших сотрудников", - заявил глава КУИС.

По его мнению, возникшая еще в период СССР "барачная", или "лагерная", система размещения заключенных в Казахстане должна смениться на международную "покамерную", что изменит ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035913-unizhenie-mytem-tualeta-est-li-v-koloniyah-kazahstana-neglasnye-tyuremnym-pravila-otvetili-v-kuis/

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