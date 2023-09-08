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"Поползут в квартиры": жители Уральска пожаловались на нашествие каракуртов

Опубликовано:

Паук-каракурт
Паук. Иллюстративное фото: Frank Buchter / Getty Images

Ядовитые пауки расплодились в жилом доме Уральска - жильцы беспокоятся, что с приходом холодов каракурты переберутся в их квартиры, передает "Мой Город".

Местные жители заявили, что уже наблюдают выводок членистоногих.

"Мы звонили в КСК, чтобы они приняли меры, но там отказали. Звонили в службу 109 - тоже отказали. Звонили в службу дезинфекции - там пояснили, что услуга стоит от 15 тысяч тенге и выше. Соседи не хотят на это скидываться. А нам теперь что делать? Начнутся холода - и пауки поползут в квартиры", - пожаловалась жительница многоэтажки №140 на улице Кердери.

Горожане заявили, что в этом доме пауки успели расплодиться. Жильцы переживают за детей, ведь ядовитые каракурты могут их покусать.

В акимате Уральска сообщили, что в этом доме проведут дезинфекцию.

Каракурт - паук из вида черных вдов, согласно Британской энциклопедии, черные вдовы встречаются на большей части земного шара, всего существует более 30 видов. Укус черной вдовы часто вызывает мышечную боль, тошноту и легкий паралич диафрагмы, затрудняющий дыхание.

Большинство пострадавших выздоравливают без серьезных осложнений, однако для маленьких детей и пожилых людей укус может оказаться смертельным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035772-popolzut-v-kvartiry-zhiteli-uralska-pozhalovalis-na-nashestvie-karakurtov/

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