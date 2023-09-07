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Казашка получила престижную политическую должность в Кыргызстане

Опубликовано:

Гюльшат Асылбаева
Гюльшат Асылбаева. Фото: assembly.kz

Этническая казашка Гюльшат Асылбаева стала председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана, сообщается на официальном сайте кабмина КР.

Экс-депутата Жогорку Кенеша (однопалатного парламента КР) Гюльшат Асылбаеву назначили председателем Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

"Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров", – говорится в публикации.

При этом вчера сообщалось, что Службу антимонопольного регулирования возглавит Айбек Мамыралиев, сегодня стало известно, что он все же станет заместителем.

Как пишет 24.kg, Гюльшат Асылбаева известна тем, что инициировала закон о фейках, официальное название которого – "О защите от распространения недостоверной (ложной) информации", будучи депутатом.

Предполагалось, что данный закон будет бороться с фейками в соцсетях, однако ни один фейковый аккаунт по нему пока не заблокировали.

По информации на сайте Sputnik Кыргызстан, Асылбаева Гюльшат Кадыровна родилась 27 августа 1960 года в селе в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.

В 1982 году окончила Московский заочный институт советской торговли по специальности "экономист". С 2015 года была депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу — Прогресс".

Является заслуженным экономистом и отличником экономики и финансового рынка КР.

Кроме того, по информации на официальном сайте Жогорку Кенеша, занимала пост председателя Ассоциации казахов Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035723-kazashka-poluchila-prestizhnuyu-politicheskuyu-dolzhnost-v-kyrgyzstane/

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