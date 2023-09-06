Плита обрушилась и проломила пол в строящемся доме в Актау

Этаж частично обрушился в строящемся здании. Кадр из видео: YouTube / LADAKZ

В соцсетях появилось видео с последствиями обрушения плиты внутри строящегося дома в Актау. Ситуацию прокомментировали в областном акимате, передает Lada.kz.

По данным издания, видео с последствиями обрушения этажа внутри строящегося дома снял строитель. По его словам, внутри здания упали плиты, а сам он едва не оказался под ними.

"Это моя комната. Здесь были мои документы, вещи. Я успел выйти, и плиты упали. Бетон упал, чудом не погиб, в подвал провалились моя постель, все вещи", – говорит он на видео.

В областном акимате изданию прокомментировали ситуацию с обрушением плит в строящемся здании, расположенном в 29А-микрорайоне.

Как сообщили в ведомстве, застройщиком объекта строительства является ТОО "Caspian Mega Construction".

В управлении строительно-архитектурного контроля подтвердили, что у этого объекта строительства имеются архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.

Главный государственный строительный инспектор области в ходе выездного осмотра принял решение провести проверочные работы. Будет проверено соответствие выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, а также качество строительных материалов.

"Имеется вероятность использования некачественных материалов и ведения строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, что и привело к ее обрушению. Обломки верхней плиты, падая, обрушили нижние плиты", – пояснили в управлении.

Отмечается, что обрушение произошло 3 сентября, однако до появления видео в соцсетях информация от технического надзора об данном инциденте не поступала.

Как действовать при обрушении здания

Как сообщается на сайте "Электронного правительства", услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице. Не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.

Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (номер телефона - 102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112).

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.

Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.

Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.

Помните: человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).

Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться прижав локти к телу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035435-chudom-ne-pogib-plita-obrushilas-i-prolomila-pol-v-stroyaschemsya-dome-v-aktau/