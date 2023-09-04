Три десятка иностранцев-нелегалов выдворили из Казахстана

Иностранцы-нелегалы и полицейский. Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы установили более 800 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РК. Почти у половины не было документов, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В Алматы стражи порядка провели рейды. За 18 дней отработки в мегаполисе выявили 2 тысячи 380 нарушителей миграционного законодательства. 813 из них оказались иностранцами.

"Они привлечены к административной ответственности по статье 517 КоАП РК", – сообщили полицейские.

При этом 387 иностранных граждан, не имеющих документов личности, были водворены в приемник-распределитель ДП.

"Вместе с тем, приняты меры административного воздействия в отношении 349 граждан, которые не обеспечили законность пребывания иностранцев в Казахстане", – отметил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Также сообщается, что вчера полицейские организовали транспортировку 30 правонарушителей из Таджикистана и Узбекистана до государственной границы.

"Для этих целей предоставлен многоместный автобус. Они сопровождены до государственной границы КПП "Жибек Жолы" (на границе Казахстана и Узбекистана – прим. ред.)", – добавили представители МВД.

Отметим, что согласно статье 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (51 750 тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035198-tri-desyatka-inostrantsev-nelegalov-vydvorili-iz-kazahstana/