Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Сыну нужно бороться за здоровье": родившемуся весом менее 1 кг мальчику нужна помощь в Алматы

Опубликовано:

Мальчик сидит в коляске
Севастьян. Фото: из личного архива

Севастьян Кокин из Алматы родился весом чуть менее килограмма. Мальчик с рождения боролся за свою жизнь, а теперь продолжает бороться за свое здоровье, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сева - первый и долгожданный ребенок. Узнав о беременности, счастью не было предела. Все шло хорошо, но в 20 недель мне поставили "предлежание плаценты". Я часто лежала на сохранении. Малыш родился на 28 неделе с весом 998 грамм и ростом 36 см. Далее были 20 дней реанимации, из них 15 дней на ИВЛ", - вспоминает мама мальчика Юлия Кокина.

В больнице Сева перенес операцию на глаза. Лишь спустя 69 дней его выписали домой в удовлетворительном состоянии. На протяжении полугода врачи говорили, что все хорошо, говорит Юлия, они обещали, что ребенок восстановится и бояться нечего.

"В какой то момент я начала замечать, что Сева не реагирует на игрушки и звуки. Когда сыну было 8 месяцев, я услышала этот страшный диагноз - "ДЦП". Затем ему поставили диагнозы "ЧАЗН, нейросенсорная тугоухость". Мы долго не понимали, как такое произошло, что дальше делать?

Началась наша борьба: массаж, остеопаты, ЛФК, бассейн, дефектолог. ДЦП - это постоянная реабилитация, где нельзя останавливаться. Я прошу неравнодушных людей помочь нам собрать на реабилитацию. Севе она так необходима. Наши ресурсы в данный момент исчерпаны, но сыну необходимо продолжать бороться за здоровье, за будущее", - заключила Юлия.

Сумма к сбору составляет 1 545 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4734 3542

Карта привязана к номеру: +77778403311

ИИН: 861122400487

Instagram: @seva_kokin

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035151-synu-nuzhno-borotsya-za-zdorove-rodivshemusya-vesom-menee-1-kg-malchiku-nuzhna-pomosch-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.