"Сыну нужно бороться за здоровье": родившемуся весом менее 1 кг мальчику нужна помощь в Алматы

Севастьян. Фото: из личного архива

Севастьян Кокин из Алматы родился весом чуть менее килограмма. Мальчик с рождения боролся за свою жизнь, а теперь продолжает бороться за свое здоровье, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сева - первый и долгожданный ребенок. Узнав о беременности, счастью не было предела. Все шло хорошо, но в 20 недель мне поставили "предлежание плаценты". Я часто лежала на сохранении. Малыш родился на 28 неделе с весом 998 грамм и ростом 36 см. Далее были 20 дней реанимации, из них 15 дней на ИВЛ", - вспоминает мама мальчика Юлия Кокина.

В больнице Сева перенес операцию на глаза. Лишь спустя 69 дней его выписали домой в удовлетворительном состоянии. На протяжении полугода врачи говорили, что все хорошо, говорит Юлия, они обещали, что ребенок восстановится и бояться нечего.

"В какой то момент я начала замечать, что Сева не реагирует на игрушки и звуки. Когда сыну было 8 месяцев, я услышала этот страшный диагноз - "ДЦП". Затем ему поставили диагнозы "ЧАЗН, нейросенсорная тугоухость". Мы долго не понимали, как такое произошло, что дальше делать?

Началась наша борьба: массаж, остеопаты, ЛФК, бассейн, дефектолог. ДЦП - это постоянная реабилитация, где нельзя останавливаться. Я прошу неравнодушных людей помочь нам собрать на реабилитацию. Севе она так необходима. Наши ресурсы в данный момент исчерпаны, но сыну необходимо продолжать бороться за здоровье, за будущее", - заключила Юлия.

Сумма к сбору составляет 1 545 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 4734 3542

Карта привязана к номеру: +77778403311

ИИН: 861122400487

Instagram: @seva_kokin

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035151-synu-nuzhno-borotsya-za-zdorove-rodivshemusya-vesom-menee-1-kg-malchiku-nuzhna-pomosch-v-almaty/